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19 yeni il önerisi AK Parti hazırlıklara başladı! 8 kriter var

19 yeni il önerisi AK Parti hazırlıklara başladı! 8 kriter var

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup konuşmasında dile getirdiği 19 yeni il önerisi için AK Parti harekete geçti. Belirlenen 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak.

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AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

8 kritere uyan yerler il olacak

NTV'den Engin Yeşil'in haberine göre nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit...

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.

Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor. 

Bahçeli'den 100 il, 1000 ilçe çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." demişti.

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı. 

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