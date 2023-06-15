Engelli aylığı ve yaşlı aylığına zam gelecek mi? Temmuz Engelli aylığı ve yaşlı aylığı ne zaman ödenecek?

Engelli aylığı/maaşı ödeme tarihleri konusunda araştırmalar devam ediyor. Yeni kabine ile ilk toplantı sonrasında emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında bir müjde de engelli aylığı/maaşı alanlara müjde verdi. Peki Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek?

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Engelli maaşı/aylığı ne zaman ödenecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda engelli aylığı alanlara müjdeli haberi verdi. Peki Temmuz engelli maaşları ne zaman ödenecek?

Engelli maaşları ne zaman ödenecek?

Her ayın 5-9'u arasında engelli aylığı alanlar vatandaşlar Temmuz maaşlarını bayramdan önce alacak. Kabine Toplantısı sonrasında Beştepe'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli maaşı ayın kaçında yatar?

Engelli ve yaşlı maaşı/aylığı alan vatandaşlar ödemelerinin doğum yılının son rakamına göre alıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde 3 ve 8 olanlar 8'inde 4 ve 9 olanlar ise 9'unda ödemelerini alıyor.

Asgari Ücrete gelecek olan zammın ardından engelli ve yaşlı aylıklarına da asgari ücrete yapılan zam oranında zam yapılacak. Engelli aylığı hali hazırda 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL, Yüzde 70 ve üzeri olanlar için 2 bin 609 TL olarak ödeniyor.