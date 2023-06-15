İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Şehidimizin kanı yerde kalmadı"diyerek duyurdu

Cizre’de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem’in faili terörist, Mersin’in Akdeniz ilçesinde yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı." ifadeleriyle haberi duyurdu.

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Terör örgütü 4 Haziran'da Şırnak'ın Cizre bölgesinde hain bir saldırı düzenledi. Saldırıda, güvenlik korucusu Mustafa Erdem, özel aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Erdem'in failinin yakalandığı bilgisine yer verdi. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla YAKALANDI Şehidimizin kanı yerde kalmadı Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK