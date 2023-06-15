Hafize Gaye Erkan kimdir, aslen nereli, nerede doğdu? Hafize Gaye Aksu kaç yaşında, kariyer bilgileri

Merkez Bankası'nın atanan ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan'ın hayatı yeniden merak edildi. 44 yaşında ve aslen Malatyalı olduğu bilinen Hafize Gaye Erkan, Dünyada Müthiş Türk Kızı diye nam saldı, ABD'nin en genç finans profesörü unvanına da sahip olan Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Eşi Batur Biçer'de aynı üniversiteden mezun. Annesi matematikçi, babası mühendis. Aynı zamanda Dünya Gazetesi'nde yazar.

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Merkez Bankası'nın atanan ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan'ın hayatı yeniden merak edildi. 44 yaşında ve aslen Malatyalı olduğu bilinen Hafize Gaye Erkan, dünyada Müthiş Türk Kızı olarak biliniyor. ABD'nin en genç finans profesörü unvanına da sahip olan Hafize Gaye Erkan'ın hayatı başarılarla dolu. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Erkan, sonrasında Princeton Üniversitesi'ne kabul edilerek yurt dışına taşındı.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Hafize Gaye Erkan, aşkı da üniversite sıralarında buldu. Üniversitede tanıştığı eşi Batur Biçer ile evlendi. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun oldu.

TRT Haber'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılacak.

Hafize Gaye Erkan da katılacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dikkat çeken bir isim daha bulunacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da ilk toplantıda yer alacak.

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer alacak.

Hafize Gaye Erkan Evli mi? Eşi Batur Biçer Kimdir?

Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine ABD’de devam etti ve finans alanında çalıştı. ABD’nin en genç finans profesörüdür. 1985’te kurulan First Republic Bank bünyesinde görev aldı.