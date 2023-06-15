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Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor

Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor

YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla hapis cezası ve siyasi yasak alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine hakkında açılan “ihaleye fesat karıştırma” davasında hakim karşısına çıkacak. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada İmamoğlu için hapis ve siyasi yasak isteniyor.

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İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, bugün Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil yedi isim hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda "siyasi yasak" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun, "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti.

İmamoğlu'nun avukatından açıklama

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Duruşmaya ben katılacağım. Dosyada yargılanan başka isimlerde var. Muhtemelen onların avukatının birtakım talepleri olacaktır. Bizim de usulü birtakım taleplerimiz olacak” dedi.

'Ahmak' davasından siyasi yasak çıkmıştı

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 28 Aralık 2022'de İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İmamoğlu’nun avukatları bu karara itiraz etmişti. Dosya, istinaf mahkemesine gönderilmişti.

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