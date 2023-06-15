BIST 5.361
DOLAR 23,66
EURO 25,59
ALTIN 1.469,07
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'daki cinayetin sır perdesi aralandı! Eşi inkâr, arkadaşı itiraf etti: "Balta ve tırpan ile..."

Erzurum'daki cinayetin sır perdesi aralandı! Eşi inkâr, arkadaşı itiraf etti: "Balta ve tırpan ile..."

ERZURUM'un Yakutiye ilçesi Kahramanlar köyünde geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan A.A. (47) isimli şahsın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı.

Abone ol

Kahramanlar köyündeki bir kulübede cansız bedeni bulunan A.A.’nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli olarak Gürcistan uyruklu eşi F.A. ile A.A.’nın yakın arkadaşı F.Ö.'yü gözaltına almıştı. Bu iki şüphelinin ifadelerini alan jandarma sağlık kontrollerinin ardından şahısları geniş güvenlik önlemleri arasında Erzurum Adliyesi’ne getirdi.

İddialara göre, cinayete kurban giden A.A., yakın arkadaşı F.Ö. ile tartıştı. F.Ö.'nün, arkadaşı A.A.’ya, eşine karşı tavırlarını beğenmediğini söyledi. Cinayete kurban giden A.A.’nın, arkadaşı F.Ö.’ye “Sen niye karışıyorsun? O benim eşim. Sana ne aramızdaki şeyler” dediği ileri sürüldü. Daha sonra şahıslar, tarla işleri için kullanılan bir kulübeye gittiler. Burada A.A. boynuna kürekle vurularak etkisiz hale getirildi.

Daha sonra da balta ve tırpan ile kafasına vuruldu. Şüphelilerden F.Ö. olayı itiraf etti. Ancak A.A.’nın yabancı uyruklu eşi, korktuğunu ve ifade vermeyeceğini söyledi.

İki şüpheli de cinayeti işleme suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı. Şüpheliler daha sonra jandarma kontrolünde ceza evine götürüldü.

Bu esnada Erzurum Adliyesi’nin çıkışında cinayete kurban giden A.A.’nın ailesi şüphelilere tepki gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel kiminle evli eşi kimdir?
Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında? Aslı Hünel kiminle evli eşi kimdir?
Ebru Şallı EYT'den emekli oldu aldığı maaşını açıkladı
Ebru Şallı EYT'den emekli oldu aldığı maaşını açıkladı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Bitcoin`in yükselişinden kazanç sağla!
Bitcoin`in yükselişinden kazanç sağla!
A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanında!
A Milli Futbol Takımı, Letonya deplasmanında!
Niğde'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Niğde'de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Milli motosikletçiler hafta sonu Almanya, Belçika ve Macaristan'da yarışacak
Milli motosikletçiler hafta sonu Almanya, Belçika ve Macaristan'da yarışacak
Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti
Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti
Altın FED kararı sonrası tepetaklak! 15 Haziran 2023 büyük düşüş var rekor kıran altın fiyatlarında son durum
Altın FED kararı sonrası tepetaklak! 15 Haziran 2023 büyük düşüş var rekor kıran altın fiyatlarında son durum
Filipinler'in başkentinde 6,2'lik deprem yaşandı
Filipinler'in başkentinde 6,2'lik deprem yaşandı
Aslı Hünel ne dedi, kadınlar hakkında ne söyledi? Aslı Hünel neden gündemde?
Aslı Hünel ne dedi, kadınlar hakkında ne söyledi? Aslı Hünel neden gündemde?