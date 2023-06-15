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Filipinler'in başkentinde 6,2'lik deprem yaşandı

Filipinler'in başkentinde 6,2'lik deprem yaşandı

Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün başkent Manila'nın 140 kilometre güneybatısındaki Hukay olduğunu duyurdu.

Yerin 112 kilometre altında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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