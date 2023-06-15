İstanbul'da hastanede korkunç gün! 25 milyon liralık fatura borcu için elektriği kesilince...

İSTANBUL'da kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla 25 milyon lira cezaya çarptırılan özel hastane, bu borcu ödemedi. Bunun üzerine elektrik dağıtım şirketi, özel hastanenin elektriğini kesti. Özel hastanenin yetkilileri kâbus dolu anları anlattı: "Hastanenin trafosuna girmelerine izin vermeyince merkez hattan elektriğimizi kestiler. 5 saat boyunca hastanede felaket yaşandı."

Abone ol

İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteren 400 yataklı özel bir hastaneye kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle yaklaşık 25 milyon TL ceza kesildi. Hastanenin elektrik enerjisi ve dağıtımının sağlandığı trafo merkezinin denetimi, kontrolü ve güvenliği Elektrik Dağıtım şirketine aitti.

28 Şubat günü şirketin teknik ekipleri kaçak kullanma iddiası ile tutanak düzenledi. Faturanın ödenmediği takdirde enerji kesintisi yapılacağını bildirildi. Hastanenin hukuk servisi İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu ve tedbir kararı aldı.

Tıp Bayramı'nda kesmeye geldiler

Sabah'ın haberine göre, Tıp Bayramında şirket yetkilileri tarafından elektrik akımı kesilmek üzere gelince, kesintinin yapılamayacağı bu hususta mahkeme tarafından tedbir kararı olduğu elektrik dağıtım şirketi elemanlarına söylendi. Ancak elektrik dağıtım şirketi elemanları, buna rağmen teknik ekipler kesinti yapmakta ısrar etti.

Yoğun bakımdaki hastalar anlatıldı ama...

Kesinti yapılmak istenen yerin bir hastane olduğu, üstelik kesinti yapılmayacağına dair mahkeme kararının bulunduğu, yoğun bakımda hastaların olduğu, insan hayatının söz konusu olduğu teknik ekiplere ısrarla ve defaten bildirilmesine rağmen, Elektrik Dağıtım şirketi tarafından kesinti işlemi yapıldı.

Keyfiyet uzun süre sürdürüldü

Yapılan kesintinin haksız ve hukuksuz olduğu şirkete icra yoluyla bildirilmiş olmasına rağmen kesinti işleminden vazgeçilmedi. Mahkemeye başvuran hastane yetkilileri aynı gün mesai saatleri içerisinde aldıkları tedbir kararı ıslak mühür ve imzalı bir şekilde kapalı zarf içerisinde, şirkete tebliğ edilse de kesinti işlemi sonlandırılmadı keyfiyet şirket yetkilileri tarafından uzun süre sürdürüldü.

Elektrikler kesildi, yoğun bakım, ameliyathane...

Hastane yetkilileri büyük bir dehşet yaşadı. Hastalar zarar görmesin diye güç kaynaklarını ve jeneratörleri devreye sokmaya çalışan hastane çalışanları, hastane içerisinde oradan oraya koşuşturuyordu. Çünkü dış kaynaklı ve ani kesintiler için hastanedeki ek enerji gücü belirli bir oranda yeterliydi, sürekli bir kesinti halinde hastanede o an devam eden işlemlerin tamamının devam etmesine yetecek enerji mevcut değildi. Bir süre sonra hastanedeki yoğun bakım servislerinden ve hastanenin diğer bölümlerinden uyarı sinyalleri gelmeye başlamıştı. Kesinti nedeniyle, hastanede ciddi sorunlar yaşanmaya başlayacağı apaçık ortadaydı.

Kesinti 5 saat sürdü

Hastane yetkilileri yoğun bakım ünitelerini boşaltmaya başlamış, hasta nakil işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Durum, elektrik dağım şirketi görevlilerine bildirilmesine rağmen hastaneye elektrik verilmemeye devam ediliyordu. Hastanede yaşanan bu durum sebebiyle, o an tedavi amacıyla yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane gibi yüksek öncelikli bölümlerde bulunan ve sayısı henüz net olarak belirlenemeyen onlarca vatandaş zarar gördü ve mağdur oldu.

Hastane yetkilileri tarafından ısrarla burasının bir hastane olduğu, ortada mahkeme kararı bulunduğu, Anayasasının açıkça ihlal edildiği, yapılan eylemin konusunun suç teşkil ettiği bildirilmiş olmasına rağmen, sabah saatlerinde yapmış oldukları kesinti işlemini akşam 19:50' de zoraki sonlandırıldı ve enerji akımını açtılar.

Hastanenin avukatlarından açıklama...

Elektriği kesilen hastanenin avukatları, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Kurulduğu andan itibaren bütün misyonunu sağlık adına bir insan hayatına dokunmak ve güzelleştirmek için adayan hastanemiz ülkemizin geçirmiş olduğu tüm zor dönemlerde olağanüstü sorumlulukları üstlenmiş hiçbir maddi beklenti içinde olmaksızın Türk Sağlık Sisteminde fedakarca rol almıştır.

Pandemi döneminde pandemi hastanesi olarak görev yapan hastanemiz hem ülkemizin hem de İstanbul' un en kalabalık ilçesi olan Bağcılar'ın bu yükünü fedakarca üstlenerek alnının akıyla görevini yerine getirmiştir. O gün yaşanan olaylar nedeni ile mağdur edilen hastanemiz değildir, Türk kamuoyudur. Türk bağımsız yargısı tanınmamış mahkeme kararının uygulanması şirket yetkilileri tarafından geciktirilmiştir.

O gün yaşadığımız mağduriyet tekrar bugün bu haberle hatırlanarak yeniden yaşanmış o gün duyulan üzüntüler bugün yeniden duyulmuştur. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması açısından, hukuk ve adaletin doğru bir şekilde tecelli etmesi açısından susmuyoruz.