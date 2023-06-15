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Ölümler yaşanmıştı... İstanbul'da kaçak botoks baskını: Ele geçirilen miktar ve değeri dudak uçuklattı!

Ölümler yaşanmıştı... İstanbul'da kaçak botoks baskını: Ele geçirilen miktar ve değeri dudak uçuklattı!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medyada botoks ürünleri sattığına yönelik bilgi aldı. Düzenlenen operasyon çerçevesinde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira değerinde olan 2 bin 44 adet dolgu botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Ürünleri kaçak yollarla piyasaya süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilginin ardından araştırma başlatan ekipler, sosyal medyadan satılan ürünlerin yurtdışından kaçak olarak ülkeye sokulduğunu belirledi. Bu ürünlerin de Merdiven Altı Estetik merkezlerinde satıldığına yönelik bilgiler elde edildi.

Bu ürünlerin İstanbul Bakırköy’de bir adreste depolandığını belirleyen ekipler baskın düzenledi. Baskında 2 kişi gözaltına alınırken, aramalarda, sağlıksız koşullarda tutulan 2 bin 44 adet botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

Ele geçen ürünlerin piyasa değerinin 4.5 milyon TL olduğu belirlenirken, kaçak ürünlerin sahte mi yoksa orijinal mi olduğuna yönelik araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Ölümler yaşanmıştı

Yetkililer geçen yıllarda yaşanan botoks ölümlerine dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ve yetkili merkezler dışında ürünlerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Beylikdüzü’nde geçen yıl kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz Solmazgül (38), geçen mart ayında da Tuzla’da mide botoksu yaptıran Türkmenistanlı Aylar Korhanova yaşamını yitirmişti.

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