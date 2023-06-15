Ekrem İmamoğlu sopayı gösterdi: İBB'yi kaybedeceğiz! Eğer istersem kurultay için imza toplarım

Seçimlerin ardından 3 kez baş başa görüşen CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki son toplantıda neler konuşuldu, nelerin pazarlığı yapıldı? Ekrem İmamoğlu ekibi "İstersek imza toplarız" diyerek neden aba altından sopa gösterdi? İmamoğlu, Kılıçdaroğlu devam ederse İstanbul seçiminin kaybedileceğine mi inanıyor? İşte Ankara'daki üçüncü görüşmenin perde arkası...

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Seçimlerin ardından partide genel başkanı da kapsayacak şekilde “değişim” talebini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün üçüncü kez baş başa görüştü. İmamoğlu'nun bir kez daha "değişim" istediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "sürece birlikte bakarız" cevabı verdiği belirtiliyor.

Üçüncü görüşmeyi Kılıçdaroğlu istedi...

Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine İmamoğlu, seçimlerden sonra üçüncü kez Ankara’ya geldi. Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen ve 2 saate yakın süren görüşme sonrası gazetecileri el sallayarak selamlayan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı. İmamoğlu, İStanbul'da havaalanında "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten, güzel olacak her şey” demekle yetindi.

İmamoğlu 'ben olayım' demedi ama...

Ekrem İmamoğlu’nun partide genel başkan değişimini de kapsayacak kapsamlı bir değişiklik istediği biliniyor. Edinilen bilgiye göre son görüşmede de İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na değişim talebinin gerekçelerini ve önerilerini anlattı. İmamoğlu’nun doğrudan kendi adaylığını gündeme getirmediği, ancak yeni bir ismin genel başkanlığında seçime gidilmesi önerisinde bulunduğu belirtiliyor.

'Aksi takdirde İstanbul'u kaybedeceğiz'

Kulislere yansıyan bilgilere göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Salı günkü grup toplantısında dile getirdiği “Değişimin önünü sonuna kadar açacağım” sözlerini anımsattı ve değişime öncülük etmesini istedi. Ekrem İmamoğlu aksi takdirde yerel seçimlerde İstanbul’un da kaybedilebileceği endişesini dile getirdi.

Ülke konjonktürü ve kurultayı bahane edip...

Kılıçdaroğlu’nun hem ülke konjonktürü, hem de yaz aylarında yaşanacak kongre süreçlerine işaret ederek, “Sürece birlikte bakarız” yanıtı verdiği öğrenildi. Görüşmede gündem başlıklarından biri de İmamoğlu hakkında açılan davalar ve siyasi yasak kararıyla ilgili süreç oldu.

İmamoğlu cephesi neler talep ediyor?

- İmamoğlu cephesinde ise iktidarın bütün dezavantajlarına karşın, seçimin kaybedilmesinin nedeni olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı görülüyor ve genel başkanlığa devam etmesi halinde yerel seçimlerden de hüsranla çıkılacağı düşünülüyor.

- “Siyasi yasak” gerekçesiyle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının engellediği, şimdi de aynı gerekçeyle genel başkanlığının engellenmeye çalışıldığı savunuluyor.

Şubat tehlikesini gösteriyorlar

İmamoğlu’na yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nun bir dönem daha belediye başkanlığını sürdürmesini istemesini de “İBB’ye aday ol diyenler, şunu gözden kaçırıyor. Şubat ayında siyasi yasak kararı çıktığında İmamoğlu aday olamıyor. İBB’yi bırakma diyenler, dava süreçlerini halledeceklerinin garantisini verebiliyorlar mı?” sözleriyle eleştiriyorlar.

İmamoğlucular: İstersek imza toplarız ama...

Ekrem İmamoğlu’nun olağanüstü kurultay girişiminde bulunmamasının nedeni olarak ise partide bir ayrışmaya yol açmadan değişimin önünü açma hassasiyeti gösteriliyor. BBC Türkçe'ye konuşan İmamoğlu’na yakın kaynaklara göre amaç “bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek...” İşte İmamoğlu cephesinin aba altından sopa gösteren o açıklamaları...

“Eğer istenirse, İmamoğlu’nun hızla olağanüstü kurultay için imza toplama altyapısı var. Ama buna girmeyeceğiz. Bu partiyi dağıtarak bir yere varamayız, amaç partiyi birleştirerek büyütmek.

- Biz kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Şimdi de İmamoğlu belediyesine baksın deniliyor. İmamoğlu belediyesine baktıkça memleket kaybediyor. Tamam İmamoğlu belediyesine baksın, ama ara formüller de bulunabilir.

- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’ndan başka aday olacak isim yok mu, çıksın bir başkası genel başkan olsun. CHP’de bir yeniden yapılanma olacaksa, bu büyütmeye yönelik bir hamle olsun isteriz.