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Fenerbahçe Abdullah Avcı'dan detaylı bir sunum yapmasını istedi

Fenerbahçe Abdullah Avcı'dan detaylı bir sunum yapmasını istedi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı'dan detaylı bir sunum yapması istediği iddia edildi.

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Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanarak kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'la yollar ayrıldı. 

Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Fenerbahçe Yönetimi arayışlarını hızlandırdı. 

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan detaylı sunum istedi. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un aklındaki ismin de Abdullah Avcı olduğu belirtildi. 

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

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