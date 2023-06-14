Fenerbahçe Abdullah Avcı'dan detaylı bir sunum yapmasını istedi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı'dan detaylı bir sunum yapması istediği iddia edildi.

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Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanarak kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'la yollar ayrıldı.

Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Fenerbahçe Yönetimi arayışlarını hızlandırdı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan detaylı sunum istedi. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un aklındaki ismin de Abdullah Avcı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.