Kosova Polisi: Sırp güçlerince klasik bir adam kaçırma gerçekleşti

Kosova Polisi Sözcüsü Baki Kelani, Kosova Cumhuriyeti topraklarında 3 polis memurunun, Sırp güçlerince gözaltına alınmasını "klasik bir adam kaçırma" olayı olarak nitelendirdi.

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Kelani, olayla ilgili başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sırp güçlerince "klasik bir adam kaçırma" gerçekleştirildiğini belirten Kelani, "Sırp güçleri, Kosova Polisince aranan, çeşitli suç eylemlerine karışan ve Kosova Cumhuriyeti anayasal düzenini bozan, KFOR birimlerinin ve uluslararası koruma altındaki yetkililerini tehlikeye atan suçluları korumak için bu tür klasik adam kaçırma eylemlerini kullanıyor" ifadesini kullandı.

Kelani, statik noktada görev yapan polislerin, telsizle maskeli ve silahlı kişiler gördüklerini bildirdiklerini ancak olay yerine gelen ek polis ekiplerinin sadece polis arabasını bulduklarını aktardı.

Sırp güçlerinin, geçmişte de bu tür adam kaçırma olaylarını suçluları korumak için bir yöntem olarak kullandığını vurgulayan Kelani, şu ifadeleri kullandı:

"Sınır devriyesi polis birimi, Kosova Cumhuriyeti topraklarının derinliklerinde, 'Tresave/Bare' adlı yerde statik bir noktada resmi görev yapmaktaydı. Aynı kişiler, yasa dışı geçişleri önlemek, suç gruplarının yasa dışı yolları kullanmasını önlemek, suç gruplarının o kısımda silahlar dahil olmak üzere Kosova'ya çeşitli kaçak malların sokulmasını önlemek için resmi görevlerini yerine getiriyorlardı."

Gözaltına alınan polislerin devriye polisi barış gücü olduğunu söyleyen Kelani, "Sizi temin ederim ki bunlar ileri yaşta, 50 yaş civarında hatta 50'nin üzerinde üç polis memuru" dedi.

Kelani, Kosova polisinin gerekli gördüğü yerlerde varlığını artıracağını kaydetti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de olayla ilgili yaptığı paylaşımda, Kosova topraklarında 3 polis memurunun kaçırılmasıyla, Sırbistan'ın barış ve istikrarla değil Kosova ve tüm bölgenin istikrarsızlaştırılmasıyla ilgilendiğini gösterdiğini belirtti.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığınca yayımlanan bildiriyle, Kosova vatandaşlarından Sırbistan yerine diğer komşu ülkelerden seyahat etmelerini talep etti.

Sırbistan, 3 Kosova polisini gözaltına almış, Kosova ise memurlarının kaçırıldığını iddia etmişti

Sırbistan, Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alırken, Kosova da polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savundu.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan Polisi Terörle Mücadele Özel Birliklerince Kosova polisi olduğu belirtilen 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yaşananlar üzerine Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaçırılma olayı, Kosova'nın kuzeyindeki Tresave/Bare bölgesinde yaşandı ve Kosova topraklarının 300 metre içerisinde gerçekleşti. Polislerin, dün organize suç ve kaçakçılık liderlerinden birini temsil eden kötü şöhretli Milun Milenkovic'in gözaltına alınmasının intikamını almak için açıkça Sırp ordusu tarafından kaçırıldığından şüpheleniyoruz."

Kosova polisi, dün, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) güçlerine ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Sırp lider Vucic, Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

Kosova-Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini duyurmuştu.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.