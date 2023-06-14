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Mostafa Mohamed transferi resmen açıklandı!

Mostafa Mohamed transferi resmen açıklandı!

Nantes, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

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Galatasaray'ın Nantes takımında kiralık oynayan oyuncusu Mostafa Mohammed'in Fransız takımına bonservisiyle transferi gerçekleşti.

Nantes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Mostafa Mohammed ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransız kulübü, Galatasaray'a 5 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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