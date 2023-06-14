Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam açıklaması! Memur maaşı için rakam verdi...

Memur maaşı zammına ilişkin açıklamada bulunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen söz Meclis’teki ilk düzenleme olmalı" dedi. Öte yandan "En düşük memur maaşının 22.000 TL’ye çıkarılarak + %6 Toplu Sözleşme + Enflasyon Farkı verilmesi, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge düzenlemesi, Kira Yardımı desteği, Yetkili sosyal taraflarla istişare edilerek etmmuz ayına kadar hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

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Memur Sendikaları Konfederasyonu MEMUR-SEN internet sitesi üzerinden memur maaş zamlarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Twitter hesabı üzerinden bu açıklamayı yayınlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen söz Meclis’teki ilk düzenleme olmalı; emeğin hakkını teslim edecek, gelir seviyesini yükseltecek şekilde temmuza kadar hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkmalı"

Ali Yalçın paylaşımında, memur maaşları ile ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı:

"En düşük memur maaşının 22.000 TL’ye çıkarılarak + %6 Toplu Sözleşme + Enflasyon Farkı verilmesi, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge düzenlemesi, Kira Yardımı desteği, Yetkili sosyal taraflarla istişare edilerek etmmuz ayına kadar hayata geçirilmelidir."