16. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Vefa Lisesi tarafından düzenlenen "16. Geleneksel Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası"nda ünlü isimlere ödül verildi.

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Vefa Lisesi Müdürü Ahmet Kavut, Şehzadebaşı Develik Bölümü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada Vefa Lisesinin bilim, sevgi ve hoşgörü yuvası, yılların köklü çınarı olduğunu söyledi.

Etkinliğin Türk sinemasının mümtaz şahsiyetlerinden Kemal Sunal adına 16. kez düzenlendiğine işaret eden Kavut, "Okulumuz akademik başarının yanında öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla yıl içerisinde pek çok faaliyet planlamaktadır." dedi.

Kavut, faaliyetlerin danışman öğretmenler nezaretinde öğrenci kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini aktararak, "Öğrencilerimiz bu faaliyetlerde edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeyle hayata hazırlanmakta, mezun olduklarında da okulumuzu her alanda en güzel şekilde temsil etmektedir." diye konuştu.

Ödül alan isimlerin öğrencilerin oylarıyla belirlendiğini kaydeden Kavut, ödül alanlara ve etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Danışman öğretmenler Seda Yaman ile Betül Karanfil Göl de Kemal Sunal, Mehmet Akif Ersoy, Peyami Safa, Yahya Kemal Beyatlı ve Hasan Ali Yücel'in aralarında bulunduğu değerli kişilerin Vefa Lisesinden mezun olduğunu belirterek, etkinliğe ilişkin bilgi verdi.

"Ödüle layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Güldür Güldür Show "En İyi Kültür Sanat Programı" seçilirken, ödülü alan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, "Birincisinde de söylemiştim. Türkiye'nin en özgür ödülünü almaktan gurur duyuyorum." dedi.

Ödüller belirlenirken öğrencilerin seçtiği isimlere hiçbir şekilde müdahale edilmediğinin altını çizen Sunal, şunları kaydetti:

"İsmi kadar öğrencilerin verdiği emek de çok değerli. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yıllarda ödülü alamazsak da bu ödüle layık olmak için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Vefa Lisesinin babası için özel bir yere sahip olduğunu belirten Ali Sunal, "Babamın Vefa Lisesi aşkıyla büyüdüm, Vefa Lisesi deyince gözlerindeki ışıltıyla, boza gününe hazırlanırken yaşadığı heyecanla büyüdüm. O yüzden benim için Vefa Lisesinin yeri ayrıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü isimlere ödüller verildi

Törende, Evlilikten Sahneler "En İyi Tiyatro Oyunu" seçildi. EP "En İyi Albüm", Müjdat Gezen "Vefa Özel Ödülü", Karsu "En İyi Müzisyen", Nihayet "En İyi Kültür Sanat Dergisi", Eyvah Ramazan Bey "En İyi Komedi Dizisi", Jakuzi "En İyi Müzik Grubu", Kalt "En İyi Podcast", Mert Yazıcıoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu", Fulya Kalfa ile CNN Türk Ana Haber "En İyi Ana Haber Bülteni", Skapova da "En İyi Çıkış Yapan Müzik Grubu" ödülünü aldı.

Ayrıca Bandırma Füze Kulübü "En İyi Film", Ezgi Mola "En İyi Kadın Oyuncu", Refik Anadol "En İyi Medya Sanatçısı", Fulya Öztürk "En İyi Haberci", Prof. Dr. Gülten İmamoğlu "En İyi Ressam", Kelime Oyunu "En İyi Yarışma Programı", Serkan Keskin "En İyi Tiyatro Oyuncusu" ödülüne değer görüldü.