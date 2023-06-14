Samsun'da korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini öldürdü

A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.

Beşiktaş, Kosova'daki 17 yaş altı futbol turnuvasında mücadele ediyor

Somer Şef neden yok, Masterchef'ten ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'na ne oldu?