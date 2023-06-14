Samsun'da korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kuzenini öldürdü
SAMSUN’da av tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk, kazara 4 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.Abone ol
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki A.E.T., tüfeğin kazara ateş alması sonucu odada bulunan 4 yaşındaki kuzeni M.A.T.’yi ensesinden vurdu.
Hemen hastaneye kaldırıldı ama acı haber geldi
Tüfek sesinin duyulması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ateş alan tüfeğin saçmasının isabet ettiği 4 yaşındaki M.A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.