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Ekmeğe zam geldi! Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak

Ekmeğe zam geldi! Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak

NİĞDE'de 15 Haziran'dan itibaren 200 gram ekmek 4,5 TL'ye satılacak.

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Niğde Fırıncılar Odası’nın zam talebine olumlu yanıt veren Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 200 gram ekmeğin 4,5 TL'den satılmasına karar vererek, kararı onaya göndermişti. Bugün zam onaylandı ve 15 Haziran'dan itibaren Niğde'de 200 gram ekmeğin 4,5 TL'den satılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, “200 gram ekmek 3,5 TL’ydi. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunduğumuz tarife 5 TL’ydi ve bugün karar alındı. 200 gram ekmek 15 Haziran’dan itibaren 4,5 TL’den satılmaya başlanacak. Girdi maliyetlerden dolayı bu zammı alma kararı duyduk” dedi.

Tarifenin üzerinde satış yapanlara cezai işlem uygulanacak

Ekmeği yeni belirlenen tarifenin üstünde fiyata satanlara cezai işlem uygulanacağını belirten Yenel, “Karar verdiğimiz ekmek tarifesinden aşağı fiyatta satanlara bir yaptırım uygulanmayacak fakat ekmekleri tarifenin üstünde fiyata satan fırıncılarımıza cezai işlem uygulanacak” diye konuştu.

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