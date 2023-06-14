Eda Ece'nin sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Milletin derdini ve talebini bilmeden 'benim gibi oy versin' beklentisiyle yardım etmek, zihninde milleti ‘satılık’ görmektir” dedi.

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Oyuncu Eda Ece’nin bir ödül törenindeki “Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anlıyoruz” sözlerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ‘benim gibi oy versin’ beklentisiyle yardım etmenin milleti ‘satılık’ görmek olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından Eda Ece’nin sözlerine yanıt veren Dağ, “Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

"Zehirli bir aklın tezahürüdür"

-‘Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar’ minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür.

-Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden ‘benim gibi oy versin’ beklentisiyle

yardım etmek, zihninde milleti ‘satılık’ görmektir.

"Zehir saçan dilinizi milletimizden uzak tutun"

-‘Satılık’ olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların ‘oyunculuğudur’. Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun. Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor. Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez" ifadelerini kullandı.