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Galatasaray'da sakatlık şoku! Genç yıldız Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sakatlığı sebebiyle Fransa U21 kadrosundan çıkarıldı.Abone ol
Sacha Boey, Fransa ile U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna gidecekti.
Oyuncu sakatlığı sebebiyle turnuva kadrosundan çıkarıldı.
Boey'nin tedavisi için İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Galatasaray sağlık heyeti ve milli takım doktorları arasındaki istişarelerden sonra tedaviye başlanacak.
Boey'in yerine 22 yaşındaki Lecce’li oyuncu Valentin Gendrey dahil edildi.
Sacha Boey, bu sezonki performansıyla Galatasaray'da vazgeçilmez isimlerden birisi olmuştu. Ayak bileğinde sakatlık yaşayan oyuncunun geri dönüş süresi henüz belli değil.