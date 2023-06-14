BIST 5.440
DOLAR 23,57
EURO 25,49
ALTIN 1.475,16
HABER /  EKONOMİ

Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında ilk üç değişmedi

Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında ilk üç değişmedi

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) 2022 yılı üretimden satış performanslarına göre belirlediği Ege'nin en büyük 100 firması sıralamasında STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim ilk üçü oluşturdu.

Abone ol

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin brifing salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılının dünya ekonomisi açısından zor bir yıl olarak geçtiğini belirtti.

Yorgancılar, 2020 ve 2021'in de zor yıllar olduğunu, 2023'ün de öyle olacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, eskisi gibi önlerini rahat görebilecekleri bir dünya konjonktürünün bulunmadığını kaydetti.

Yeni ekonomi programının 22 Haziran'da açıklanmasını beklediklerini dile getiren Yorgancılar, "Biz 2001'de de kriz yaşadık. O yılla bugünü karşılaştırırsak bugün biz çok iyi durumdayız. 2001'de borç stokumuz yüzde 70'ti, bugün yüzde 21. O zaman birçok banka batmıştı. Bugün banka sektörünün finans yapısı sağlam, bu da büyük avantaj. 2001'de birçok şirket batmıştı. Bugün o durumda değil şirketlerimiz." dedi.

Yorgancılar, 100 büyük sanayi kuruluşu anket çalışmasında üretimi ve merkezi İzmir'de olan firmaların Türkiye genelindeki üretim rakamlarının değerlendirmeye alındığını, üretimi İzmir dışında olan üyelerin çalışmaya dahil edilmediğini, İzmir'de üretimi olup, merkezi farklı şehirlerde olan firmaların sadece İzmir rakamlarının alındığını anlattı.

Ankete katılan firmaların 94'ünün kar bildirdiğini, 54'ünün AR-GE yaptığını dile getiren Yorgancılar, firmaların yüzde 95'inin ise ihracat yaptığını aktardı.

İzmir'de sanayi parseli bulmanın zorluğuna işaret eden Yorgancılar, 10 milyon metrekarelik sanayi alanı gerektiğini, bunun sağlanması halinde yatırım ve üretimin artacağını belirtti.

Asgari ücretle ilgili beklentisi sorulan Yorgancılar, çalışanların enflasyonun altında ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Yorgancılar'ın açıkladığı 2022 yılı üretimden satış performansına göre, Ege'nin en büyük 100 firması sıralamasında STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim ilk üçte yer aldı.

İlk üçü; İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Philip Morris, Kocaer Çelik, Abalıoğlu Lezita, Ravago Petrokimya ve JTI Tütün firmaları takip etti.

Sektörel mükemmeliyet merkezi açıldı

Programın ardından EBSO'nun AB projesi kapsamında alınan hibe desteğiyle Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu "Sektörel Mükemmeliyet Merkezi" açıldı.

Proje kapsamında okulda elektrik elektronik teknolojileri alanında oluşturulan 3 laboratuvarı gezen heyet, öğretmenlerden bilgi aldı.

Laboratuvarların ilk etapta hizmet içi eğitim kapsamında 150 öğretmene hizmet vereceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kazakistan’da internette yanlış bilgi yayanlara para cezası verilecek
Kazakistan’da internette yanlış bilgi yayanlara para cezası verilecek
Şap hastalığı nedeniyle kurbanlık hayvan pazarı açılmayacak
Şap hastalığı nedeniyle kurbanlık hayvan pazarı açılmayacak
Gaziantep'teki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: 150 TL için pompalı tüfekle öldürüldü!
Gaziantep'teki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: 150 TL için pompalı tüfekle öldürüldü!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Çağlar Söyüncü milli takım kadrosundan çıkartıldı
Çağlar Söyüncü milli takım kadrosundan çıkartıldı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Somer Şef neden yok, Masterchef'ten ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'na ne oldu?
Somer Şef neden yok, Masterchef'ten ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'na ne oldu?
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden!
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden!
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Temel Karamollaoğlu "Müjde mi yoksa başarısızlık mı" diye sordu
Temel Karamollaoğlu "Müjde mi yoksa başarısızlık mı" diye sordu
Koyunhisar Savaşı tarihteki önemi, ne zaman yapıldı? Koyunhisar Savaşı kimler arasında yapıldı?
Koyunhisar Savaşı tarihteki önemi, ne zaman yapıldı? Koyunhisar Savaşı kimler arasında yapıldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına onay sinyali: Kabullendik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına onay sinyali: Kabullendik