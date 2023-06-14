Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında ilk üç değişmedi

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) 2022 yılı üretimden satış performanslarına göre belirlediği Ege'nin en büyük 100 firması sıralamasında STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim ilk üçü oluşturdu.

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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin brifing salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılının dünya ekonomisi açısından zor bir yıl olarak geçtiğini belirtti.

Yorgancılar, 2020 ve 2021'in de zor yıllar olduğunu, 2023'ün de öyle olacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, eskisi gibi önlerini rahat görebilecekleri bir dünya konjonktürünün bulunmadığını kaydetti.

Yeni ekonomi programının 22 Haziran'da açıklanmasını beklediklerini dile getiren Yorgancılar, "Biz 2001'de de kriz yaşadık. O yılla bugünü karşılaştırırsak bugün biz çok iyi durumdayız. 2001'de borç stokumuz yüzde 70'ti, bugün yüzde 21. O zaman birçok banka batmıştı. Bugün banka sektörünün finans yapısı sağlam, bu da büyük avantaj. 2001'de birçok şirket batmıştı. Bugün o durumda değil şirketlerimiz." dedi.

Yorgancılar, 100 büyük sanayi kuruluşu anket çalışmasında üretimi ve merkezi İzmir'de olan firmaların Türkiye genelindeki üretim rakamlarının değerlendirmeye alındığını, üretimi İzmir dışında olan üyelerin çalışmaya dahil edilmediğini, İzmir'de üretimi olup, merkezi farklı şehirlerde olan firmaların sadece İzmir rakamlarının alındığını anlattı.

Ankete katılan firmaların 94'ünün kar bildirdiğini, 54'ünün AR-GE yaptığını dile getiren Yorgancılar, firmaların yüzde 95'inin ise ihracat yaptığını aktardı.

İzmir'de sanayi parseli bulmanın zorluğuna işaret eden Yorgancılar, 10 milyon metrekarelik sanayi alanı gerektiğini, bunun sağlanması halinde yatırım ve üretimin artacağını belirtti.

Asgari ücretle ilgili beklentisi sorulan Yorgancılar, çalışanların enflasyonun altında ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Yorgancılar'ın açıkladığı 2022 yılı üretimden satış performansına göre, Ege'nin en büyük 100 firması sıralamasında STAR Rafineri, Tüpraş ve Petkim ilk üçte yer aldı.

İlk üçü; İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Philip Morris, Kocaer Çelik, Abalıoğlu Lezita, Ravago Petrokimya ve JTI Tütün firmaları takip etti.

Sektörel mükemmeliyet merkezi açıldı

Programın ardından EBSO'nun AB projesi kapsamında alınan hibe desteğiyle Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu "Sektörel Mükemmeliyet Merkezi" açıldı.

Proje kapsamında okulda elektrik elektronik teknolojileri alanında oluşturulan 3 laboratuvarı gezen heyet, öğretmenlerden bilgi aldı.

Laboratuvarların ilk etapta hizmet içi eğitim kapsamında 150 öğretmene hizmet vereceği kaydedildi.