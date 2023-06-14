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Gaziantep'teki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: 150 TL için pompalı tüfekle öldürüldü!

GAZİANTEP'te yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Eyüp S.'nin 150 TL'lik borcunu ödemek istemediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıkarken, olay anının görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı

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Gaziantep'in Şahinbey’in Karayılan Mahallesi'nde 150 liralık borç nedeniyle tartışan iki arkadaştan 22 yaşındaki Eyüp S.'nin pompalı tüfekle öldürüldüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

12 Ağustos 2022 Cuma gecesi saat 01.27'de meydana gelen olayın görüntülerinde, sokakta merdiven basamaklarını çıkan Eyüp S.'nin pompalı tüfekten çıkan mermilerle vurulduğu anlar yer aldı.

150 TL'lik alacak için tartıştılar

Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Bayram S. ise polis karakoluna giderek teslim olmuştu.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram S. ifadesinde, Eyüp S.'nin 150 liralık borcunu geri vermeyeceğini söylemesi üzerine tartışma çıktığını ve kendisini tehdit ederek şantajda bulunması, küfür ve hakaretlerle tahrik etmesi gibi nedenlerden pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü itiraf etmişti.

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