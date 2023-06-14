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Somer Şef neden yok, Masterchef'ten ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'na ne oldu?

Somer Şef neden yok, Masterchef'ten ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'na ne oldu?

Masterchef All Star bu akşam ilk bölümü ile TV8 ekranlarında yayınlanacak. Son 3 sezonun en iddialı yarışmacılarının ana kadroya girmek için yarışacağı Masterchef All Star'ın jürisi de merak edildi. Tanıtımları izleyenler Somer Şef'i yeni sezonda göremeyince araştırmaya başladı. Somer şef neden Masterchef'te yok, Somer Şef'e ne oldu?

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Masterchef Türkiye All Star bu akşam yeni bölünü ile TV8 ekranlarında yayınlanacak. Son 3 sezonun en iddialı yarışmacılarının olacağı Masterhef'te en iyiler daha iyi olmak ve ana kadroya girmek için kıyasıya yarışacaklar. TV8 ekranlarında programın fragmanı yayınladı. Tanıtımı izleyenler Somer Şef'i göremedi ve ne oldu, Somer Şef neden yok diye araştırmaya başladılar. Somer Şef yerine kadroya yine deneyimli şef Yılmaz Öztürk geldi. Bu değişim köklü bir değişim mi yoksa, Somer Şef'in yerine bir süreliğine, misafir olarak mı geldi bilinmiyor. Bu konuda ne TV8'den ne de Somer Şef'ten bir açıklama yok henüz. 

Ama Somer Şef'in son günlerde İstanbul Beşiktaş'taki yeni iş yeri ile başı dertte. Devraldığı restoranın istinat duvarı çökmüş bir kişinin ölmüştü. Bu korkunç olayın ardından sanıklar Somer Sivrioğlu ile 6 şüphelinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8´er aydan 22 yıl 6´şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

Somer Şef'in şu günlerde mahkeme ve hapis olaylarından dolayı yarışmaya bir süre katılamayağı ya da bu sezon Masterchef'te hiç olmayacağı konuşulanlar arasında. 

Somer Şef ayrıldı mı?

MasterChef All Star'da bu yıl jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danila Zanna ve Yılmaz Öztürk bulunuyor. 2018 yılında beri MasterChef programında aşçılık ve jürilik yapan Somer Sivrioğlu, bu yıl programın kadrosunda yer almıyor.

Somer Şef, programda yer almamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

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