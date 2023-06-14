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'Değişim' tartışmaları yaşanan CHP'de Özgür Özel'den bomba çıkış! Aday olacak mı? "Her şartta yarışırım"

'Değişim' tartışmaları yaşanan CHP'de Özgür Özel'den bomba çıkış! Aday olacak mı? "Her şartta yarışırım"

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için üst üste sesler yükselirken 'adaylık' çıkışları da sürüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlık yarışında olabileceğini belirtti. "Her şartta yarışırım" çıkışında bulunan Özel, "Partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" dedi. Özel aday olmak için inat etmediğini de vurguladı.

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CHP'de 'değişim' ve "istifa" talepleri yükseliyor. Partililer değişimin olması gerektiğini savunurken bugün CHP lideri ve birçok partilinin genel başkanlıkta görmek istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.

Genel başkanlıkta Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu isimlerinin yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel de "Adaylıkta varım" dedi.

CHP Grup Başkanı Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel, CHP'de son zamanda gündemin ilk sırasında yer alan 'değişim' çağrılarını değerlendirdi.

Özel, Kurultay'ın yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğine dikkat çekti ve CHP'nin kendi için bir helalleşmeye ihtiyacı olduğunun altını çizerek "En sonunda partiyle helalleşmesine ihtiyaç var. Sandığı koyup, kurultayda hesaplaşmazsanız, helalleşmezseniz; sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. O yüzden üyenin, delegenin önünden sandığı kaçıramazsınız" diye konuştu.

Genel başkanlığa aday mı?

Genel başkanlık hakkında konuşan CHP'li Özgür Özel, aday olup olmayacağı tartışmalarına da değindi. Genel başkanlığı kendisinin söylediğini ifade eden Özel, "Partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım" dedi.

"Ben her şartta yarışırım"

Özel şunları söyledi: "Genel başkanlığı ben söyledim. Gerektiğinde sorumluluk almak, gerektiğinde fedakarlık yapmak. Benimle birlikte gelenler gelsin. Ben her şartta yarışırım. Ama kendimle ilgili böyle bir inadım yok. Partinin en iyi noktaya gelmesi için genel başkanlık dahil bana bir sorumluluk düşüyorsa da bundan kaçmayacağım."

Öte yandan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu veya Ekrem İmamoğlu ile anlaştıkları ve yol yürüdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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