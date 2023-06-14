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Okuldan atılan öğrencinin silahlı saldırısında öğretmen ağır yaralandı

Okuldan atılan öğrencinin silahlı saldırısında öğretmen ağır yaralandı

Bosna Hersek'in Tuzla şehri yakınlarındaki Lukavac'da, ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ağır yaralandı.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Lukavac'daki ilkokuldan, sorunlu davranışları dolayısıyla uzaklaştırılan, 2008 doğumlu eski öğrenci G.M, okula gelerek silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir öğretmen ağır yaralandı.

Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.M, olay yerinde gözaltına alındı.

Lukavac Belediye Başkanı Edin Delic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokuldaki silahlı saldırıda, öğrencilerin yaralanmadığını duyurdu.

Zanlının, sorunlu davranışları dolayısıyla okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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