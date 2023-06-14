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11 yaşındaki çocuğu yaralayan polis açığa alındı

11 yaşındaki çocuğu yaralayan polis açığa alındı

ABD'nin Mississippi eyaletinde ihbar üzerinde evine gittiği 11 yaşındaki çocuğu vurarak yaralayan polis memuru açığa alındı.

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Indianola Belediye Meclisi Üyesi Marvin Elder yaptığı açıklamada, polis memuru Greg Capers'ın 20 Mayıs'ta 11 yaşındaki Aderrien Murry'yi göğsünden vurup yaralamasına ilişkin oylama yapıldığını açıkladı.

Elder, Capers'ın açığa alındığını ve bu süreçte maaş alamayacağını açıkladı.

Murry ailesinin avukatı Carlos Moore da ailenin, polis Capers'ın işten çıkarılmasını ve yargılanmasını istediğini açıkladı.

Diğer yandan Capers'ın avukatı Michael Carr da müvekkili hakkındaki oylamanın "kapalı kapılar ardında" ve kendileriyle görüşülmeden yapıldığını savundu.

Carr, Capers'ın çocuğu kasıtlı vurduğuna dair kanıt olmadığını, vücut kamerası kayıtlarının "yanlış bir şey yapmadığını" ortaya koyacağını söyledi.

Tazminat talebi

11 yaşındaki Aderrien Murry, annesi Nakala Murry ve üvey kız kardeşiyle Mississippi'nin Indianola kentindeki evlerinde yaşıyordu.

Anne Murry'nin eski hayat arkadaşı ve Aderrien'in üvey kardeşinin babası, 20 Mayıs 04.00'de eve gelmişti. Bunun üzerine anne Murry, cep telefonunu Aderrien'e vererek acil yardım hattı 911'i arayıp yardım istemesini istemişti.

İhbar üzerine gelen Indianola Polis Teşkilatı'nda görevli iki polis memuruna kapıyı açan anne Murry, yetkililere kendilerine huzursuzluk veren kişinin evden ayrıldığını ancak iki çocuğu ve 2 yaşındaki yeğeninin evde olduğunu anlatmıştı.

Evdekilerden "ellerini havaya kaldırıp" gelmelerini isteyen polis Greg Capers, elleri boş bir şekilde gelen çocuğu göğsünden vurmuştu.

Murry, iç organlarının aldığı hasar nedeniyle hastanede 5 gün tedavi görmüştü.

Murry ailesi, olayla ilgili 30 Mayıs'ta federal mahkemede Indianola Kent Yönetimi, Polis Teşkilatı ve Capers'a dava açmış ve en az 5 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Aile ayrıca eve gelen iki polis memurunun da işten atılmasını, olayla ilgili vücut kamerası görüntülerinin yayınlanmasını istemişti.

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