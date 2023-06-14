Türkiye Voleybol Federasyonu, Bioderma ile sponsorluğunu uzattı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2021 yılında "Cildiniz Bize File Size Emanet" sloganıyla milli takımları desteklemeye başlayan Bioderma ile sponsorluk anlaşmasını 2 yıl uzattı.

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TVF'den yapılan açıklamaya göre Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin resmi sponsoru Bioderma, takımların yanı sıra sporcuları da bireysel olarak destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Başarıların devam etmesi ve daha nice başarılar için çaba sarf ediyoruz. Bu yolda bizlerin yol arkadaşı, bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı.