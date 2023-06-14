Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan ilk atamalar! Ünlü spikeri görevden almıştı

Merkez Bankası Bakanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, ilk atamaları gerçekleştirdi. İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alan Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurum içi ilk atamaları gerçekleştirdi. Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ise kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü koltuğunda daha önce, Şahap Kavcıoğlu'nun milletvekilliği döneminde de birlikte çalıştığı ve akrabası olduğu iddia edilen Harun Furkan Çarpadan oturuyordu.

Aslı Üvez Meriç Genel Müdür oldu

Çarpadan'ın Kavcıoğlu ile birlikte BDDK'ya gittiği öğrenildi. Çapadan'dan boşalan koltuğa oturan kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atandı. Meriç'in daha önce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde protokol müdürü olarak görev yaptığı ve özel kalem tecrübesi olduğu kaydedildi.

Fırat Bora Taş, 'İletişim'in iki numarası oldu...

Ünlü spikerin koltuğu boş kaldı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Uzuner'in yerine şimdilik atama yapmadı. Ancak İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na ise İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı. Taş'ın görevi bir süre vekaleten yürüteceği belirtildi.

PARA POLİTİKALARI ÜYELERİNİ CUMHURBAŞKANI ONAYIYLA ATAYABİLİYOR

Başkan Erkan'ın banka içerisinde ve para politikasında köklü değişiklikler yapma yetkisi bulunmuyor. Erkan, ‘Başkan' sıfatıyla sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor. Başkan yardımcılarını doğrudan Cumhurbaşkanı kendisi atıyor. Faizlerin yönüne karar veren Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanının onayı ile atanabiliyor.