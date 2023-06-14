Koçfinans "Demo Day Programı"nın kazananları açıklandı

Koçfinans’ın inovatif bakış açısıyla geleceğin ihtiyaçlarını bugünden öngören start-up’ları desteklemek amacıyla başlattığı “Demo Day Programı”nın ikinci dönem kazananları belli oldu.

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Koçfinans açıklamasına göre, çevik ve inovatif yapısıyla otomotiv başta olmak üzere birçok alanda finansman çözümleri sunan Koçfinans, gelecek vadeden start-up’ları Koçfinans Demo Day Programı kapsamında değerlendirerek, ödül almaya hak kazanan üç start-up’ı iş birliği imkanları, yatırım alma ve nakit desteği gibi çeşitli avantajlarla buluşturuyor.

Kullanıcılarını teknolojik çözümlerle geleceğe hazırlayan, müşteri deneyimini önceliklendirerek hayatlarını kolaylaştıran çözüm, ürün veya dijital servis hizmeti sunan start-up’ların başvurduğu Koçfinans Demo Day Bounce Partners iş birliğinde yürütüldü.

9 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen Demo Day’de, jüri üyeleri tarafından girişimci ve ekip potansiyeli, ürün ve hizmetlerin yenilikçiliği veya farklılaşması, pazardaki fırsatlar, gelecek stratejisi ve büyüme potansiyeli, dijital odaklı olma gibi kriterlere göre değerlendirilerek finale kalan 3 start-up ödüle layık görüldü.

Finansal teknoloji çözümleri sunan Maslak Teknoloji AŞ birinci olarak 80 bin TL, çeşitli elektronik ürünleri kiralama hizmeti sunan Kiralarsın ikinci olarak 50 bin TL, bankacılık çözümleri sunan Rackle üçüncü olarak 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Koçfinans Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, geleceği şekillendiren fikirler üreterek yaratıcı çözümler sunan start-upların teşvik edilmesinin sektörü besleyeceğini belirterek, "Koçfinans’ın başarısının altında yatan güç, çevik bir ekibe ve müşteri odaklı bir yaklaşıma sahip olması. Bizimle aynı vizyoner bakış açısını benimseyen start-up’ları destekleyerek onların proje fikirlerini hayata geçirmeleri için olanaklar sunuyoruz. Aynı zamanda da bu yeni girişimlerin önünü açmanın, onlara fırsat sunmanın iş dünyasına yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Programın jüri üyeleri ve katılımcıları ev sahipliğimizle Demo Day’de bir araya geldi. Finale kalan start-up’lar arasında Maslak Teknoloji AŞ, Kiralarsın ve Rackle Demo Day’in kazananları oldu." ifadelerini kullandı.

Demo Day kazananlarına sağladıkları ödül ve yan destek imkânlarına ek olarak yatırım alabilecekleri güçlü bir network ağı ile buluşturarak katkı sağladıklarını belirten Kumuk, "Hedefimiz Demo Day Programı’mızı gelenekselleşerek sürdürülebilir sonuçlar elde etmek. Koçfinans olarak start-up’lar gibi dinamik bir çalışma prensibine sahibiz. Bu noktada start-up’ları desteklemek bizim için çok kıymetli. Süreci beraber yürüttüğümüz Bounce Partners’a da teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.