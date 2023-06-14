Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi 2 bin lira ödenecek mi?

Kurban bayramı için geri sayım başladı, milyonlarca emekli, maaşının dışında 2 bin liralık bayram ikramiyesi alacak. Her bayram öncesi olduğu gibi evde bakım maaşı alanların kafası yine karışık. Evde bakım maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi merak konusu. 2023 yılının ocak ayında yapılan son zamla evde bakım maaşları 4.336 TL'ye yükselmişti. Evde bakım maşı alanların Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıp faydalanmayacağı merak konusu oldu.

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Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlıyor. Devlet tarafından birçok kişiye bu bayram da 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 2 bin liralık bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı alana bayram ikramiyesi var mı?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak. Evde bakım maaşı alanların ise bayram ikramiyesi alacağına dair açıklama henüz yapılmadı.

Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.