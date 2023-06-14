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Mustafa Sarıgül'ün 'Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıtı gündem oldu

Mustafa Sarıgül'ün 'Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıtı gündem oldu

Mustafa Sarıgül'ün, katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen, "Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Bu sabah İmamoğlu ile konuştuğunu söyleyen Sarıgül, "Tarkan’ı Erzincan’a getirmesini rica ettim" dedi.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YouTube kanalı Serbest TV’de gazeteci Hilal Köylü’nün sorularını yanıtladı.

Sarıgül’ün programda “Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında ne yaşanıyor?” sorusuna verdiği yanıt sosyal medya gündem oldu.

Sarıgül’ün soruya yanıtı “Bu sabah Ekrem İmamoğlu ile konuştum ve kendisinden Tarkan’ı Erzincan’a getirmesini rica ettim. Öncelikli beklentim bu. O da dedi ki 29 Ekim’de ben Tarkan’ı İstanbul’da çıkarmak istiyorum” oldu.

Büyükşehir adayı olabilir kulisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin İBB başkan adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrinin dillendirmeye başlandığı konuşuluyordu. Sarıgül, söz konusu iddiayı "Benim açımdan böyle bir adaylık söz konusu değil, olamaz da!" diyerek yalanlamıştı.

CHP ile birleşme kararı almıştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu.

Partisinin CHP kararını açıklayan Sarıgül, partisinin tarihi bir karar aldığını, doğru tarafta yer aldıklarını söyledi. Sarıgül, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül: Biz kazandıramadık

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden Erzincan'dan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonuçlarının ardından paylaştığı bir mesajda, "Sayın Kılıçdaroğlu siz kaybetmediniz. Biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize!" ifadesi dikkat çekmişti.

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