Süreyya Yalçın kaç yaşında, aslen nereli? Süreyya Yalçın kiminle evli, eşi Ozan Baran kimdir?

Merhem Faruk Yalçın'ın kızı olan 39 yaşındaki sosyetik isim Süreyya Yalçın son hali ile magazin basınının gündeminde. Aşırı zayıf hali ile dikkat çeken Süreyya Yalçın'ın özel hayatı da merak edildi. 2016 yılında Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenen Süreyya Yalçın aslen Diyarbakır Ergani doğumlu. Aziz Yıldırım’ın da kuzeni olan Süreyya Yalçın'ın hatrı sayılır bir serveti var. Forbes'un 2005 yılındaki en zeng yayınladığı “en zenginler” listesinde 25. sırada yer aldı.

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Miami'den Bodrum'a eşiyle birlikte tatile gelen sosyetik isim Süreyya Yalçın'ın yine her yaptığı ve her hali olay olmaya devam ediyor. Bodrum'da tatilde olan Süreyya Yalçın sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Aşırı zayıf hali ile dikkatlari üzerine çeken ve hasta mı sorularını akıllara getiren Süreyya Yalçın 39 yaşında ve aslen Diyarbakır Ergani doğumlu. Babası merhum Faruk Yalçın'dan milyonluk serveti olan Süreyya Yalçın 2005 yılında en zenginler listesinde 25. sırada yer almıştı. Süreyya Yalçın'ın eşi ise 2016 yılında evlendiği Antakyalı işadamı Ozan Baran'dır.

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın’ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda FenerbahçeSpor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır. 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşamıştır. Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşamaktadır.

Süreyya Yalçın'ın Babası Faruk Yalçın Kimdir?



Ünlü iş insanı Faruk Yalçın ve kızı Süreyya Yalçın'ın hayatı merak ediliyor. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Faruk Yalçın, 23 Nisan 1923’te tamda Cumhuriyetin ilan edildiği yıl Diyarbakır Ergani'de doğdu. 30 yılı aşkın bir süre Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde büyük inşaat projelerine imza atarak, Forbes dergisinin 2005 yılında yayınladığı “en zenginler” listesinde beş milyar doları aşan servetiyle 21. sırada, dünyanın da 721. zengini arasında yer aldı.

Süreyya Yalçın'ın Eşi Kimdir?



Süreyya Yalçın, 2016 yılında Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir.