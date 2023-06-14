Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Cem Topçuoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

FOX ekranlarının beyin yakan dizisi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisinin reklamcı Cem Topçuoğlu olduğu iddia edildi. Bu gelişme sonrası Cem Topçuoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Yasak Elma'nın veda gecesinde yakınlaştıkları iddia edile Cem Topçuoğlu 60 yaşında ve iki çocuk babası. Voleybola da ilgi duyan Cem Topçuoğlu kiminle evliydi, eşi kimdir?

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FOX TV'nin en uzun soluklu dizisi Yasak Elma geçtiğimiz hafta final yaptı ve ekran macerasını bitirdi. Dizide entrikaları ile ünlü Ender karakterine hayat veren 49 yaşındaki Şevval Sam'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Gizli saklı aşk yaşadıkları iddia edilen Şevval Sam'ın yeni sevgilisi reklamcı, 2 çocuk babası Cem Topçuoğlu. Dizinin veda gecesinde yakınlaştıkları iddia edilen çiften henüz bir açıklama yok. Peki Şevval Sam'ın yeni sevgilisi Cem Topçuoğlu kimdir, ne iş yapıyor?

1963 doğumlu olan Topçuoğlu, Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca voleybol ile de ilgilenen Topçuoğlu, iki çocuk babasıdır.

Yasak Elma dizisindeki "Ender" rolüyle adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Cem Topçuoğlu, 1963 yılında dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Reklamcılığın yanında voleybol ile de ilgilenen Topçuğlu, iki çocuk babasıdır.