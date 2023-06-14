Mersin'de FETÖ operasyonu! 28 gözaltı kararı

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bazı şahısların asker ve emniyetin mahrem imamları olduğu, bazılarının ise bylock kullandığı belirlendi.

Bunun üzerine operasyon için bu sabah düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Bir operasyon da İstanbul'da: 28 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma çerçevesinde örgütün mali yapısının merkezini oluşturan kapatılan Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veriden yola çıkan polis, bu holding ve onun alt kollarında çalışan kişilerle ilgili yeni bilgi ve belgelere ulaştı.

Söz konusu terör örgütü ile iltisakına dair şüpheli şirketlerde SGK kaydı bulunan, KHK ile kapatılan FETÖ’nün para kaynağı Bank Asya’ya destek veren, söz konusu bankayı örgütün talimatıyla fonlayan, yine KHK ile kapatılan dernek ve sendikalarda üyeliği bulunan, buralara bağış yapan, yayın organı Zaman gazetesi aboneliği bulunan şüpheliler ve kripto haberleşme programı ByLock içeriklerinde adı geçen kişilerin yanı sıra yine gizli haberleşme yöntemi olan büfe/ankesör hatları üzerinden aranma kaydı bulunan ve haklarında örgüt lehine ifade ile FETÖ’nün tepe yönetimi ile irtibatına dair veriler bulunan 34 şahsa yönelik il genelinde operasyon başlatıldı.

Dün 36 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulduğu öğrenilirken, FETÖ üyesi 4 şüphelinin yurt dışına kaçtığı, 2 örgüt üyesinin ise adresinde bulunamadığı aktarıldı.

Yakalanan 28 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.