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Yeni kabine, bugün ikinci kez toplanıyor! Gündem asgari ücret, memur ve emekli zammı

Yeni kabine, bugün ikinci kez toplanıyor! Gündem asgari ücret, memur ve emekli zammı

28 Mayıs seçiminin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bugün ikinci kez toplanıyor. Toplantısında öncelikli gündem ekonomi ve deprem konutlarının inşa süreci olacak. Asgari ücret zammı ile emekli ve memura yapılacak maaş iyileştirmeleri de masada olacak.

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Yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bugün ikinci kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak Kabine’de, ekonomi yine sıcak başlık olacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar toplantıda masaya yatırılacak.

Ev kadınlarına emeklilik ve evlilik kredisi

Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev kadınlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

Afet konutları hızlandırılacak

Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de kabinede ele alınacak. Bu kapsamda afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması öne çıkarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların yapımını hızlandıracak yeni formüllere ilişkin Kabineye sunum yapacak.

Ayrıca deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar, sahadaki gözlemlerini paylaşacak. Kabinede ayrıca terörle mücadele operasyonları ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

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