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Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu birlikte hareket ediyor! Meral Akşener bombalayacak

Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu birlikte hareket ediyor! Meral Akşener bombalayacak

CHP'de kurultay kavgası artık iyice gün yüzüne çıkarken, İYİ Parti lideri Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu'na desteğe hazırlanıyor. Süreçte Akşener ile İmamoğlu'nun birlikte hareket ettikleri iddia ediliyor.

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CHP'de genel başkanlık yarışına soyunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kez daha masaya oturacak. Toplantı öncesi CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçisinin İYİ Parti lideri Meral Akşener olduğu ve Akşener'in İmamoğlu için sahneye çıkacağı iddia edildi. 

Kurultay'da altılı masayı bombalayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24-25 Haziran'da yapılacak İyi Parti kongresinde Meral Akşener’in, 6’lı Masa’yı bombalamasının beklendiğini yazdı. Selvi, "Kulislere sızan haberlere göre Akşener’in, İYİ Parti’nin kazanacak aday diye ısrar etmesine rağmen masadan Kılıçdaroğlu kararının çıktığını, İYİ Parti’nin uyarılarının dikkate alınmaması nedeniyle kazanılabilecek seçimin kaybedildiğini anlatacağı söyleniyor" dedi.

CHP'deki yaygın kanaate göre...

Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in kurultay konuşmasında Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık desteği atacağını öne sürdü. "CHP’de Ekrem İmamoğlu-Meral Akşener yine birlikte hareket ediyorlar kanaati hâkim" diyen Selvi, "CHP'de 'Akşener ile İmamoğlu organize hareket ediyorlar' deniliyor. Akşener’in kongredeki konuşmasında parti ismi vermeden İmamoğlu’nun değişim çağrılarını desteklemesi bekleniyor" ifadesini kullandı. 

Akşener Millet İttifakı'nı resmen bitirecek

Selvi, bugünkü yazınını ilgili bölümünde, "Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın sona erdiğini açıklayıp yerel seçimlerden önce yeni şartlarda yeni ittifaklar kurulabileceği mesajını vermesi bekleniyor" dedi. 

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı...

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