BIST 5.429
DOLAR 23,62
EURO 25,49
ALTIN 1.474,68
HABER /  DÜNYA

Biden'ın yasa dışı para alışverişini gösteren ses kayıtları var

Biden'ın yasa dışı para alışverişini gösteren ses kayıtları var

ABD'li Senatör Chuck Grassley, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısıyken "yasa dışı para alışverişi yaptığını" gösteren ses kayıtları bulunduğunu ileri sürdü.

Abone ol

Cumhuriyetçi Senatör Grassley, yabancı uyruklu birinin, başkan yardımcısı olduğu dönemde Biden ve oğlu Hunter Biden'ın "bir rüşvet planına karıştığı" iddia edilen konuşmalarının ses kayıtlarına sahip olduğunu iddia etti.

Kayıtların yabancı uyruklu kişinin zor durumda kalması ihtimaline karşı bir tür "sigorta poliçesi" olarak tutulduğunu aktaran Grassley, bu kişinin Hunter Biden'la yaptığı 15, o dönem başkan yardımcısı olan Joe Biden ile yaptığı iki konuşmanın kaydına sahip olduğunu öne sürdü.

Grassley ayrıca bu konuyla ilgili FBI belgesinin, Ukraynalı enerji şirketi Burisma'nın Hunter Biden'ı istihdam etmesi konusunda Biden'ın müdahil olmuş olabileceğini gösterdiğini aktardı.

Senatör Grassley, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılanlara karşın, FBI ve Adalet Bakanlığının Joe Biden ve ailesi hakkındaki iddialarla ilgili gerekli adımı atmayarak çelişkili tutum sergilediğini ima etti.

Biden'ın başkan yardımcısıyken yabancı birini de içeren "yasa dışı para alışverişini" gösterdiği iddia edilen gizli belgeleri kamuya açık hale getirmesi için Grassley, FBI'ya çağrı yaptı.

Cumhuriyetçi vekiller ve FBI arasındaki gerilim

Cumhuriyetçi milletvekilleri mayıs başında FBI ile Adalet Bakanlığına mektup göndererek, Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, politika kararları için "yabancı uyruklu birinin de yer aldığı yasa dışı para alışverişinde" bulunduğuna ilişkin detayları içerdiğini iddia ettikleri belgeyi istemişti.

Ancak FBI, "adli soruşturmalara zarar verebilecek ve kişilerin mahremiyeti veya itibarını haksız yere zedeleyecek, kamuoyunda yanlış izlenimler yaratabilecek bilgileri ifşa etmekten kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu" belirterek, bu konuda bilgi paylaşmayı reddetmişti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, ilgili belgeyi vermedikleri için FBI Direktörü Christopher Wray'in "Kongreye itaatsizlikten" sorumlu tutulmasını talep etmişti.

Beyaz Saray yetkilileri, Cumhuriyetçilerin iddialarının temelsiz olduğunu ve bunun "siyasi bir gösteri" olduğunu savunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın gözü bu davada: Trump hakim karşısında
Dünyanın gözü bu davada: Trump hakim karşısında
Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir araya geldi
Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir araya geldi
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
İl sayısı 100'e çıkıyor: İşte il olması beklenen ilçeler
İl sayısı 100'e çıkıyor: İşte il olması beklenen ilçeler
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı
Kenya'da "açlık tarikatının" elinden kurtulanlar yemeyi reddedince hapse atıldı
Putin'den yeni gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız
Putin'den yeni gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimi kastediyorsanız, cesaretiniz varsa söyleyin
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimi kastediyorsanız, cesaretiniz varsa söyleyin
Cumhurbakanı Erdoğan: Doğru yorumlar! Hayırlı olsun
Cumhurbakanı Erdoğan: Doğru yorumlar! Hayırlı olsun
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü