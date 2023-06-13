Putin'den yeni gözdağı: Gerekirse uranyumlu silah kullanırız

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, bahar döneminin geride kalmasıyla bölgedeki savaşın şiddeti arttı. Putin 'gerekirse uranyum içeren silahlar kullanacaklarını' açıkladı.

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Rusya lideri Putin, Ukrayna'da devam eden savaş ve Tahıl Anlaşması'yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın altyapısına düzenlenen saldırıların Rusya'nın kırmızı çizgilerinin ihlaline karşılık olduğunu söyleyen Putin, "Savunma Bakanlığı, özel askeri şirketlerin çalışmalarını sözleşmelerle yasallaştırma planını destekliyor. Bu şirketlerin düzenli orduyla aynı sosyal güvencelere sahip olmasının tek yolu bu" diye konuştu.

Duruma göre planlarımız olabilir

Rusya'nın Ukrayna'da taarruz harekatı başlatıp başlatmayacağı konusunda yorum yapmayan Putin, "Duruma göre farklı planlarımız olabilir" dedi.

Putin Rusya'nın, Ukrayna'nın karşı saldırısı sona erdiğinde Ukrayna'da atacağı adımlara karar vereceğini belirterek, "Gerekirse karşılık olarak seyreltilmiş uranyum içeren silahlar kullanacağız" ifadesini kullandı.