Süper Lig'in eski gol kralı MLS'e gitti! Trabzon istiyordu

Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında olduğu iddia edilen Aaron Boupendza, MLS takımlarından FC Cincinnati'ye transfer oldu.

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Trabzonspor, forvet için daha önce Süper Lig'i kasıp kavuran Aaron Boupendza'yı hedefliyordu.

Bordo-mavili takıma kötü haber ABD'den geldi. MLS ekibi FC Cincinnati, deneyimli forvetin transferini resmen açıkladı.

Oyuncu ile 2025 sezonu dahil olmak üzere sözleşme imzalandığı belirtilirken, 2026 ve 2027 yılları için de opsiyon olduğu açıklandı.

Bonservis bedeli 7 milyon

Boupendza için eski takımı Al-Shabab'a 7 milyon Euro bonservis bedeli verileceği belirtiliyor.

26 yaşındaki forvet, daha önce 2020/2021 sezonunda Hatayspor formasını giymişti. Süper Lig'de 36 maça çıkan oyuncu 22 gol kaydetmişti. Antalyaspor karşısında patlama yapan oyuncu, 45 dakikada 4 gol atmıştı.

Oyuncu bu sezon Al-Shabab'da 17 lig maçında 11 gol ve 3 asist üretti.