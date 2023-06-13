Survivor Nefise kaç yaşında, aslen kökeni neresi? Nefise Karatay evli mi, sevgilisi var mı?

Survivor 2023 bu akşam final ile canlı yayında ekrana gelecek. Finalist koltuğunda oturan isimden birisi de milli atlet Nefise Karatay olacak. 23 yaşında olan Nefise, Almanya doğumlu. Spor hayatına henüz küçük yaşlarda başlayan Nefise Karatay ülkemizin önemli takımlarından Fenerbahçe’de bir dönem sporculuk yapmıştır.

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Survivor 2023 şampiyonu 13 Haziran bugün belli oluyor. Finalistler arasında yer alan Survivor Nefise Karatay kimdir sorusu ile araştırılıyor. Adını finale yazdıran milli atlet, yarı finalin de tek kadın ismiydi. 2023 sezonuna yedeklerden katılan Survivor Nefise kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, evli mi soruları ile gündemdeki yerini aldı. Final öncesi isimler araştırılmaya başladı. Peki, Survivor Nefise Karatay kimdir? İşte, hayatı hakkında merak edilenler…

Nefise Karatay kimdir?

Nefise Karatay 25 Şubat 2000'de dünyaya geldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır.

İki çocuklu bir ailenin ferdi olan Nefise'nin bir erkek kardeşi olduğu biliniyor. Survivor 2023 yarışmacısı şu an da 23 yaşında. Karatay, ailesinin de yönlendirmesi ile çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı.

Survivor Nefise'nin spor geçmişi 5 yaşına kadar dayanıyor.



Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da spor dallarıyla ilgilenen Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da sonunda engelli atlama alanında ülkemizi temsil etmeye başlamıştı. Kardeşi de kendisi gibi sporcudur.

Fenerbahçe'de spor hayatına başladığı düşünülen Nefise, spor kariyeri için İstanbul'un ardından İzmir'e yerleşmiştir.