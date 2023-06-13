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CHP'li isim cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası aldı "Öküz saraya çıkınca..."

CHP'li isim cumhurbaşkanına hakaretten hapis cezası aldı "Öküz saraya çıkınca..."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir il sekreteri, Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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CHP Kırşehir İl Sekreteri İsa Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı "Günaydın arkadaşlar. Güzel bir gün bu günü daha da güzelleştirmek için herkes bir atasözü paylaşsın. Ben bir tane paylaşıyorum. Öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur" paylaşımının ardından hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan işlem başlatıldı.

Bugün Kırşehir Adalet Sarayı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Gün, kendini savunarak, "Sosyal medya hesabı bana ait ama paylaşımım eleştiridir. Hakaret değildir" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda İsa Gün'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

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