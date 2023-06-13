Fatih Erbakan asgari ücret için rakam verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım." dedi.

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Sultangazi'de partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda yerel basın ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Erbakan, parti olarak 5 milletvekili çıkardıklarını söyledi.

İlçeden alınan yaklaşık yüzde 6 oyla hem Türkiye geneli hem de İstanbul ortalamasını ikiye katladıklarını ifade eden Erbakan, buradan yaklaşık 20 bin oy aldıklarını dile getirdi.

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, "Manevi kalkınma olmadan tek başına maddi kalkınma bir işe yaramaz" şeklindeki sözlerini anımsatan Fatih Erbakan, "Meclis'te Yeniden Refah Partisi olarak önce ahlak ve maneviyat anlayışının temsilcisi olmak istiyoruz. Erbakan Hocamız 1969'da yola çıkarken önce ahlak ve maneviyat sancağıyla yola çıkmıştı." diye konuştu.

Televizyonlarda yayınlanan dizilerdeki aile yapısına dikkati çeken Erbakan, şöyle devam etti:

"Aile yapımıza, kültürümüze, değerlerimize aykırı olan yayınların, ahlakı ifsat eden yayınların ıslah edilmesi için mücadele edeceğiz. Bakın bugün bir dizi yayınlanıyor. Kim kimin annesi, kim kimin babası, kim kimin çocuğu belli değil. Ahlakı ifsat etmek için sadece müstehcenlik olması gerekmiyor. Senaryoyla da gençlerin, çocukların ahlakını ifsat ediyor. 16-17-18 yaşında bir çocuk bunu izliyor. En azından normalleşiyor, tepkisizleşiyor. Böyle bir hayatın normal olduğuna, doğal olduğuna inanmaya başlıyor. O nedenle eğitim sistemiyle müfredatla beraber medyanın da mutlaka ıslah edilmesi lazım. Yine yeni nesillerin korunması için en önemli konulardan bir tanesi aile yapımızın korunmasıdır, aile müessesesinin korunmasıdır. Çünkü sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlam bir aile yapısına bağlıdır. Sağlıklı nesilden kastım ahlaki, manevi ve psikolojik açıdan sağlıklı nesil."

Fatih Erbakan, borç, faiz, zam vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaletin tesis edilmesi için mücadele edeceklerinin altını çizen Erbakan, "Milli Görüş'ün temeli, kökeni adalete dayanır. Bizim inancımızın temeli adalete dayalı. Kamuda görevlendirmelerde, atamalarda akrabalık, yandaşlık, hemşehricilik, torpil yerine ehliyet, liyakat ve adaletin hakim olması için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret eden Erbakan, burada yaptığı konuşmada, asgari ücretin 14 bin 750 lira olması gerektiğini belirttiklerini aktardı.

Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım." dedi.

Vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak, çeşitli teşviklerle, faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de sanayiciyi de üreticiyi de devletin desteklemesi ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabii biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz."