Uğur Akkuş'un işi ne, asıl mesleği nedir? Ebru Şallı'nın kocası ne iş yapıyor?

Ebru Şallı'ın eşi şu sıralar gündemin en sıcak isimlerinden birisi. Bir müşterisin 50 milyon dolandırdığı iddia edilen Uğur Akkuş, ifade verdi ve serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Uğur Akkuş medyayı ve basını suçladı, olayları çarpıtoyorsunuz yorumunu yaptı. Daha önce de Ebru Şallı'yı dövüp araçtan attığı iddia edilen Uğur Akkuş bu olay sonrası yeniden işiyle merak konusu oldu. Peki Uğur Akkuş kimdir, ne iş yapıyor, asıl mesleği nedir?

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Ebru Şallı'nın 3. eşi olan Uğur Akkuş, şiddet olaylarının ardından şimdi de dolandırıcılık iddiaları ile gündemde. Bir müşterisini dolandırdığı iddiası ise ifade veren Uğur Akkuş serbest kaldı ve'Bıktım sizden' diyerek basını suçladı. Peki 39 yaşındaki iş insanı Uğur Akkuş ne iş yapıyor, asıl mesleği ne?

Serbest bırakılan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş bağıra bağıra basını suçladı. Show Tv muhabirine bağırarak ''iddia haber olmaz, sizden bıktım'' dedi.

Hakkındaki şikâyet nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akkuş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra müştekinin zararını gidermesi ve şikâyetin geri alınması nedeniyle serbest bırakıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken Show Tv muhabirinin mikrofon uzatması üzerine Akkuş, ''Bu iddialardan bıktım. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız. Şimdi savcılığa gidiyorum, ifademi vereceğim yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan bıktım sizden artık'' dedi.

Show Tv muhabirinin ''biz iddiaları yayınlıyoruz'' sözlerine karşılık Akkuş yine bağırarak karşılık verdi.

''İddia olmaz. İddiayı haber yapıyorsunuz. İddia haber olmaz. Bak show yapıyoruz burada, yeter artık böyle basın olmaz'' dedi.

Uğur Akkuş kimdir?

Uğur Akkuş, 1984 yılında dünyaya geldi. Eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’ne kayıt oldu ancak eğitimine ara verip ticarete atıldı.

Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen sürdüren Uğur Akkuş, iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2019 yılında Ebru Şallı ile ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş’un ilk evliliğinden 2 çocuğu var. Uğur Akkuş'un Gonca Akkuş ile evliliği 10 yıl sürdü.