Zeytinburnu'nda korkunç olay! Raylarda çalışma yapan işçiye Marmaray çarptı

İstanbul Zeytinburnu’nda raylarda çalışma yapan 1 işçi Marmaray’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, TCDD’ye bağlı çalışan 3 işçi, rayların üzerinde çalışma yapıyordu. Marmaray’ın korna sesini duyan işçiler rayların dışına doğru kaçmaya çalıştı. 3 işçiden 2’si rayların dışına çıkarken 26 yaşındaki Vedat Güçtekin kaçmayı başaramadı. Güçtekin, Marmaray’ın kendisine çarpmasının ardından başını rayların kenarında bulunan demir levhaya vurarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Güçtekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.