Maviye Sürgün Serhat kim oynuyor, gerçek adı nedir? Ruhi Sarı yaşı kaç, tüm dizileri

Show TV'nin merakla beklenen dizisi Maviye Sürgün ilk ekran sınavını verdi. Konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Maviye Sürgün Serhat kimdir? Show Tv Maviye Sürgün başrolünde oynayan Serhat kimdir? Maviye Sürgün Serhat gerçek adı ne? Ruhi Sarı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Ruhi Sarı evli mi? Ruhi Sarı eşi kim? Ruhi Sarı oynadığı diziler

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Maviye Sürgün Serhat kimdir? Show Tv Maviye Sürgün dizisi Serhat kimdir? Yeni dizi Maviye Sürgün başrolünde oynayan Serhat kimdir? Maviye Sürgün Serhat gerçek adı ne? Maviye Sürgün Serhat karakterini oynayan Ruhi Sarı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Ruhi Sarı kimdir? Ruhi Sarı'nın oynadığı diziler, Ruhi Sarı dizileri, Ruhi Sarı instagram hesabı, Ruhi Sarı hakkında bilgiler ve Ruhi Sarı sosyal medya hesapları:

Maviye Sürgün Serhat kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Serhat rolünde Ruhi Sarı'yı izleyeceğiz. Ruhi Sarı, Maviye Sürgün Serhat rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Serhat Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Serhat çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Serhat rolünde Ruhi Sarı karşımıza çıkacak.

Ruhi Sarı kimdir?

Kartal Sanat tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başlayan Ruhi Sarı sonradan sinemaya yöneldi. Sen de Gitme Triyandafilis isimli film ile ilk defa kamera karşısına geçti. Pek çok filmde rol aldıktan sonra dizilerde de görünmeye başladı. Zilyoner, Yılan Hikayesi, Şaşıfelekçıkmazı, Yeditepe İstanbul, Hırsız Polis, kırgın Çiçekler, Söz, Kırmızı Oda, Ramo, Öğretmen, Gönül Dağı, Kulüp ve Kusursuz Kiracı dizilerinde rol aldı. Ruhi Sarı'nın oynadığı filmlere de göz atalım. Sümela'nın Şifresi serisinde (Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel ve Sümela'nın Şifresi 3:Cünyor Temel) rol aldı. Kabadayı filminde Devran'ın sağ kolunu oynamıştı. İki Gözüm Ahmet, Akif ve Kutsal Damacana 4 son filmleri arasında yer alıyor.

Ruhi Sarı kaç yaşında?

18 Mayıs 1972 doğumlu olan Ruhi Sarı 51 yaşında. Oyuncu Ruhi Sarı 1972 yılında Trabzon’da doğdu. Oyuncu Ruhi Sarı Trabzon'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Natali Yeres ile 2004 yılında evlendi. Çiftin 2010 yılnıda Arte Gün isimli oğulları dünyaya geldi.

Maviye Sürgün dizisi konusu

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir.

Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.