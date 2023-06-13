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Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, yeni takımından Icardi'yi istedi

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, yeni takımından Icardi'yi istedi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, Al Hilal ile anlaşmak üzere... Deneyimli teknik adamın, Galatasaray'ın kadroda tutmak için çabaladığı Mauro Icardi'yi istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söyleyen Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'le görüşmelerini sürdürüyor.

Maddi konularda anlaşmaya yakın olan Portekizli hocanın transfer talepleri de Arap takımı tarafından titizlikle inceleniyor.

Edindiğimiz bilgiye göre; Jesus, Al Hilal'in hücum hattını yetersiz buluyor. Son dönemde Suudi takımların yıldız futbolculara yaptığı yatırımlara dikkati çeken deneyimli teknik direktör, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Icardi şartının sözleşmeyi ne kadar etkileyeceği bilinmese de Portekizlinin yıldız oyuncuyu çok beğendiği ve takımında görmek istediği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere Icardi, sarı-kırmızılı formayla tüm büyük maçlarda gol atma başarısı gösterirken, 26 maçta 23 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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