Hollywood yıldızı ünlü oyuncu motosiklet kazasında öldü!

Uzun yıllardır Hollywood'da irili ufaklı birçok yapımda yer alan Treat Williams, yaşanan trafik kazası sonucu yaşama veda etti.

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Hair ve Everwood gibi yapımlarla tanınan ABD’li aktör Treat Williams, lüks çiftliğinin yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun kazadan sadece 7 saat önce Instagram’da çiftliğinden bu kareyi paylaştığı görüldü.

ABD’nin Vermont eyaletindeki çiftliğinin yakınlarında motosikletiyle yol alan Williams, otoparka girmek isteyen bir otomobille çarpıştı.

Aracın ani manevrası karşısında çaresiz kalan Williams’ın kazadan sonra ambulans helikopteriyle New York’a götürüldüğü fakat burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kaza sırasında kask taktığı açıklanan Williams’ın motosikletinden uçtuğu da belirtildi. Williams’a çarpan aracın sahibi Ryan Koss’un kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı duyurulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Williams’ın menajeri Barry McPherson, “Bu akşamüstü maalesef kaybettik. Çok iyi bir insandı ve çok yetenekliydi. Aktörlerin aktörüydü. Film yapımcıları onu severdi ve 1970’lerin sonundan beri Hollywood’un kalbindeydi” dedi.

İki çocuk babası olan Williams, sık sık ailesiyle çiftlikten pozlar paylaşıyordu.