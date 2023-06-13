BIST 5.439
DOLAR 23,67
EURO 25,58
ALTIN 1.496,12
HABER /  DÜNYA

Hollywood yıldızı ünlü oyuncu motosiklet kazasında öldü!

Hollywood yıldızı ünlü oyuncu motosiklet kazasında öldü!

Uzun yıllardır Hollywood'da irili ufaklı birçok yapımda yer alan Treat Williams, yaşanan trafik kazası sonucu yaşama veda etti.

Abone ol

Hair ve Everwood gibi yapımlarla tanınan ABD’li aktör Treat Williams, lüks çiftliğinin yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun kazadan sadece 7 saat önce Instagram’da çiftliğinden bu kareyi paylaştığı görüldü.

ABD’nin Vermont eyaletindeki çiftliğinin yakınlarında motosikletiyle yol alan Williams, otoparka girmek isteyen bir otomobille çarpıştı.

Aracın ani manevrası karşısında çaresiz kalan Williams’ın kazadan sonra ambulans helikopteriyle New York’a götürüldüğü fakat burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kaza sırasında kask taktığı açıklanan Williams’ın motosikletinden uçtuğu da belirtildi. Williams’a çarpan aracın sahibi Ryan Koss’un kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı duyurulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Williams’ın menajeri Barry McPherson, “Bu akşamüstü maalesef kaybettik. Çok iyi bir insandı ve çok yetenekliydi. Aktörlerin aktörüydü. Film yapımcıları onu severdi ve 1970’lerin sonundan beri Hollywood’un kalbindeydi” dedi.

İki çocuk babası olan Williams, sık sık ailesiyle çiftlikten pozlar paylaşıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Caner Toygar eşi, kiminle evlendi, eşinın adı nedir? Caner Toygar evlilikleri
Caner Toygar eşi, kiminle evlendi, eşinın adı nedir? Caner Toygar evlilikleri
Sosyal medyada gündem olan afiş! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı
Sosyal medyada gündem olan afiş! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Fehmi Koru'nun eski CHP endişesi! CHP'nin olası oy oranını açıkladı
Fehmi Koru'nun eski CHP endişesi! CHP'nin olası oy oranını açıkladı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Bahçeli'den anket şirketlerine sert tepki! "Yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz"
Bahçeli'den anket şirketlerine sert tepki! "Yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz"
Tanju Özcan'dan bombalar! Kılıçdaroğlu ile seçime gidersek İstanbul ve Ankara'yı kaybederiz
Tanju Özcan'dan bombalar! Kılıçdaroğlu ile seçime gidersek İstanbul ve Ankara'yı kaybederiz
Yaz Kur'an kursları kayıtları başlıyor! Diyanet tarihleri duyurdu
Yaz Kur'an kursları kayıtları başlıyor! Diyanet tarihleri duyurdu
47 ilde 'Paravan' operasyonu! 237 şahıs gözaltına alındı
47 ilde 'Paravan' operasyonu! 237 şahıs gözaltına alındı
Yeni haftaya rekorla başlayan dolarda son durum! 13 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin son rakamlar
Yeni haftaya rekorla başlayan dolarda son durum! 13 Haziran 2023 Euro ve Bitcoin son rakamlar
Asgari ücret 2023 brüt/net temmuz zammı ne kadar olacak? 500 dolar olur mu?
Asgari ücret 2023 brüt/net temmuz zammı ne kadar olacak? 500 dolar olur mu?