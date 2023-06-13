Bahçeli'den anket şirketlerine sert tepki! "Yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz"

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Anket şirketlerine tepki gösteren Bahçeli, " Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Çöktü dediler dimdik doğrulduk. Oyumuzu 2-3 gösterdiler aldırmadık. Baraja takılacağımızı söylediler coşkun sel gibi aktık" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi anket şirketlerinin açıkladığı oy oranlarına tepki gösteren Bahçeli, "Hain bir kuşatmayı yendik. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Çöktü dediler dimdik doğrulduk. Oyumuzu 2-3 gösterdiler aldırmadık. Baraja takılacağımızı söylediler coşkun sel gibi aktık" dedi. Yeni anayasa çalışmasını bitirdiklerini söyleyen Bahçeli, "Yeni yüz yılda yüz il bin ilçeden ihya ve inşa etmemiz mümkündür. Dedik mi yaparız, yapınca sahiplenmesini biliriz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçim sonucunda milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyor, Gazi Meclisimize hoşgeldiniz diyorum. Ülkemize, milletimiz ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliğinin kesin sonucu 30 Mayıs'ta ilan edilmiştir.

2 Haziran'da TBMM çağrısız toplandı ve ant içme töreni yapıldı. TBMM göreve başlarken ettiğimiz yemin kuşkusuz bağlayıcıdır. Siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere vekillerimizin ettikleri yemine bağlı kalmalarını diliyorum. 3 Haziran'da da sayın cumhurbaşkanımızın ant içme yemini gerçekleşmiştir. Seçimin 6. gününde yeni kabinenin göreve başlaması ülkemiz adına önemlidir. Siyasi kriz yıllarını geride bıraktık. Gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürümeyen koalisyon hükümetlerinden iz kalmamıştır. 14 Mayıs seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören partiler tarihin yanlış yerinde konuşlanıp kaybetti.

Türk milleti Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabineye inanmış ve onay vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerden güçlenerek çıkmıştır. Cumhur ile Cumhuriyet'in kucaklaşması, insan ve toplumun bütünleşmesi yeni yönetim sistemiyle daha da pekişmiştir.

"Şeytani planları yok ettİk"

Türk milleti 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da dosta güven düşmana korku salmıştır.

MHP yüzde 10,7 oy oranıyla şeytani planları yok etmiş, şirret saldırı dalgasını kırıp atmıştır. 14 Mayıs seçimleri öncesi elimizden gelen gayreti heyecan içerisinde gösterdik.

Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız. Daha fazlasına talip olmalı ve bunun için emek harcamalıyız. 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2023'e hazırlandık, Türk milleti bizi mahcup etmedi.

MHP bu vasfı ile nadide bir siyaset ekolüdür. Türk milliyetçileri kritik bir dönemde üstlendikleri bir görevin idraki içerisindedir. Milliyetçi Hareket'in 54 yıllık emeklerini heba etmeyecek tarihi bir şuura sahiptir.Taşıdığımız emaneti koruyup gelecek nesillere teslim etmek her birimizin gayesidir. Delik deşik yelkenlerini şişirme gayretinde olanların ufkumuzu perdelemesine müsaade etmeyeceğiz. Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan edenler çil yavrusu gibi dağılmaya müstahaktır. Siyaset fırsat ve şöhret için çıkar şantiyesi değildir. Siyaset sürekli bir eylem ve erdem sahasıdır.

"Bizim çürüklerle yolumuz ayrıdır"

MHP'nin yüreksizlerle, menfaatlerinin kölesi olmuş olanlarla işi olmayacaktır. Bir zamanlar hasbel kader aramızda bulunup davamız üstünden at pazarlığı yapmaları kendi çürümeleridir. Bizim çürüklerle yolumuz ayrıdır. Zor mücadelelerle bugün MHP TBMM'dedir. Zillet ve zulmün hakimiyeti için neredeyse ayinler yapılmıştır. Vatanımızla hesabı olanların ve yerli işbirlikçilerinin, medya gücünün baskıları birer birer aşılmıştır. Cumhur varlığını korumuştur. Cumhur ittifakı TBMM'de üstünlüğü yine kazanmıştır. Türkiye'nin istikrarlı gelişimine milletimiz omuz vermiştir. Bizlere güvenen vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, vekil adaylarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiştir. CHP'ye yuva yapan guguk kuşları taşıyıcısına sırt dönmüştür.

"Hain bir kuşatmayı yendik"

İlk kez seçilerek 28. dönem TBMM'de yer alan tüm vekillerimize ve Cumhurbaşkanlığı kabinesine başarılar diliyorum. Hain bir kuşatmayı yendik. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Çöktü dediler dimdik doğrulduk. Oyumuzu 2-3 gösterdiler aldırmadık. Baraja takılacağımızı söylediler coşkun sel gibi aktık. Bitti dediler yeniden güç devşirerek koşmaya başladık. Alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında ne yazdığını iyi biliyoruz. Biz alayını birden görüyor ve yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz. Varsın biraz daha avunup kendilerini kandırsınlar. Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler.

Hıyanetin fermanı bize geçmez. Fitne ve dedikodular önümüzü kesemez. Sırtımızı dayadığımız güç Türk milletidir. Kardeşlik deriz, halkın ve hakikatin çizgisinden taviz vermeyiz.

"Zillerin ağa babası gelse hezimettir"

2. Dünya savaşı sonrası dayatılan kurallar sorgulandıkça huzursuzluğun çemberi genişleyip yönetilemez hale gelmiştir. İnsanlık bıçak sırtı durumdadır. Küresel ekonomideki patinajlar derin çatlaklara neden olmaktadır. AB ülkeleri rahat değildir. Euro bölgesinin ekonomik resesyona girmesi alarm sesini daha da artırmıştır. İşsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, terör, siyasi istikrarsızlık insanlığın başındaki keskin kılıç gibi sallanmakta. Mazlumlar ıstırap içindedir. Zalimler doymak bilmemektedir. Göç konusu insanlığın başlıca sorunları arasında yer almakta. Hep birlikte herkes eşittir anlayışı ile Türkiye Yüzyılı'na ulaşılacaktır. Gerçekte asıl olan iç cephedir. Atatürk'ün vurguladığı bütün memleketin meydana getirdiği cephedir. Herkes eteğindeki taşı dökmüştür. Millet kararını vermiş, seçimini yapmış, yetkiyi Erdoğan'a vermiştir. Ne demişsek arkasındayız. Milli ölçekte buluşarak meseleleri çözebiliriz. Milletimiz bizden hizmet beklemekte. Kenetlenip kucaklaşmayı sağlamalıyız. Türk milleti tek ses olduktan, bütün güzellikleri ile tek ses olduktan sonra zilletin ağa babası gelse hezimet ve hüsrandır.

"Dedik mi yaparız, yapınca sahiplenmesini biliriz"

Türkiye, ekonomisi ve diplomasisi ile kavga yerine kucaklaşmayı öne alan anlayışla önümüzdeki yüzyılı fırsata çevirecektir. Ülkemizin öncelikli sorun alanlarından biri kimliksiz, heyecansız muhalefet anlayışıdır. Demokrasimizde bir kamburdur bu anlayış. Birbirlerini yiyip tüketmeden orta yolu bulmaları tavsiyemizdir. CHP genel başkanının hala milletin mesajını anlayamamış olmasıdır üzüntümüz. Köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan hatası hala şoku atmadığına delildir. Köylüleri suçlamak milli iradeye saldırıdır. Bu milletimizi derinden yaralamış ve CHP'ye oy verenleri üzmüştür. Haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden hiçbir sonuç alınamaz. Defalarca uyardım. Güvenme dostuna saman doldurur postuna dedim. Vekillik kapan kendi evine gitti. Daha birkaç gün önce Ankara'yı sel aldı. Emanete tıpkı İBB başkanı gibi hıyanet etmiştir. Ankara'ya bir çivi çakılmadı. 14 Mayıs akşamı 5. sınıf çadır tiyatrosunda kazandık diyordu ama şehirlerinde kaybettirdiklerini herkes görmüş oldu. Nefesine söz geçiremeyen siyasetçi olamayacağı gibi adam da olamayacaktır. Bülbül güle karga çöplüğe götürür. Milletin çağrısına kulak verip yeni anayasa konusundaki yaklaşımları samimiyet testidir. Kapsayıcı, demokratik nitelikli, devlet millet dengesini kuran anayasa için elini taşın altına koymaya hazırız. Yeni yüz yılda yüz il bin ilçeden ihya ve inşa etmemiz mümkündür. MHP yeni anayasa konusunda 4 Mayıs tarihinde çalışmalarını bitirmiş ve metin sonuçlanmıştır. Dedik mi yaparız, yapınca sahiplenmesini biliriz.