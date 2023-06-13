Ömer 2. sezonu ne zaman? Ömer 2. sezon 22. bölüm fragmanı yayınladı mı, ne zaman başlıyor?

Star TV'nin en çok seyredilen dizisi Ömer dün akşam unutulmaz bir sezon finali sona erdi. Dizi uzun bir süre ekran arası verecek, oyuncular tatil yapacak. Fakat seyirci sabırsız, 2. sezon ne zaman başlayacak, Ömer 2. sezonu ne zaman, 22. bölüm fragmanı yayınladı mı diye araştırıyor. Ömer dizisi 2. sezon yeni bölümlerinin eylül ayının 2. haftası yine pazartesi akşamları ekrana gelmesi bekleniyor.

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Star TV'nin en olaylı ve en çok izlenen dizisi Ömer, dün akşam unutulmaz bir finalle ekran macerasına ara verdi ve sezon finali yaptı. Seyirciyi ters köşe yapan Ömer dizisinin sezon finalinde akıllar karıştı, seyirci 2. sezonu iple çekmeye başladı bile. Peki Ömer dizisi 2. sezon 22. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu konuda ne kanaldan ne de yapımcıdan bir açıklama yok. Fakat oldukça yoğun bir sezon geçiren oyuncuların uzun süre tatil yapacağı setin eylül ayında yeniden kurulacağı ve Ömer dizisinin 2. sezon yeni bölümlerinin eylül ayının 2. haftasından itibaren yayınlanacağı konuşulanlar arasında.

İsrail dizisi Shtizel'den uyarlanan Ömer dizisi, kadrosundaki güçlü isimlerle seyirciyi haftalardır ekran başına toplamayı başaran bir yapım. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay'ın kadrosunda yer aldığı dizinin hikayesi çok sevildi.

Ömer dizisinde neler oldu, sezon finalinde neler yaşandı?

Haftalardır devam eden Ömer, her dizi gibi ekrana Pazartesi günü kısa bir ara verdi. Sezon finalinde Gamze'nin eski eşi ortalığı bir güzel karıştırdı. Çocuğunu kaçırmak isterken Ömer ve ailesi çocuğu ellerinden aldı.



Bu sırada da Süreya cadısının yalanını herkes öğrendi. Haliyle de Ömer ve ailesi rahat bir nefes aldı. Reşat da Gamze karşısında bir miktar yumuşadı.



Fakat, sosyal medyada Ömer'n sezon finali beklentileri karşılamadı. Hayal kırıklığına uğrattığı söylenen dizi, eleştirildi.