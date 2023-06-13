Ali Karahasanoğlu Yeniçağ'ın manşetini gördü isyan etti: Elin gavurunun gemileri için

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Türk Boğazları'ndan geçişte ülkeye döviz girişini artıracak tarihi adıma “Türkiye Yüzyılı değil, zam yüzyılı başladı” diyen Yeniçağ gazetesini mandacı olmakla eleştirdi.

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Hükümet, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerine oransal olarak hatırı sayırı zam yaptı. Gemilerden daha önce net ton başına 0,80 dolar alınırken, şimdi 4,42 dolar alınacak.

Tarihi karar için Yeniçağ gazetesinin “Boğaz’dan geçiş ücreti 5’e katlandı” manşeti tartışma çıkardı. “Türkiye Yüzyılı değil, zam yüzyılı başladı” denilen habere tepkiler gecikmedi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Kim mandacı söyler misiniz!" başlıklı yazısında Yeniçağ'ın tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu gazeteyi "Tayyip Erdoğan’ı bel altı vuruşlarla devirmeye kalkışan vatansever modundaki vatanseverlik iddiasındakiler.." ifadeleriyle tanımladı.

"Yabancılara nasıl hizmet ettiklerini görmüş olduk"

"Çakma ülkücü Yeniçağ ekibi, elin gavurunun gemilerinin, İstanbul Boğazı’ndan ucuza geçmesi için manşet atıyorlar.." diye yazan yazar, zammı şikayet eden gazeteyi bu sözlerle eleştirdi:

"Şikayetleri dillendiriyorlar.. “5’e katlanan” diye itiraz ediyorlar.. O zaman, gazetenizin tepesine, Türk bayrağını dalgalanır şekilde niye koyuyorsunuz ki Yeniçağ’ın milliyetçilik iddiasındaki arkadaşlar...

Bir İngiliz bayrağını koyuverin. Alman bayrağını koyuverin. ABD bayrağı, olmadı Rus bayrağını koyuverin..

Türk bayrağını en tepeye yerleştirip, sonra da yabancı gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçişi için alınan sembolik ücretlerin, hakkettiği ölçüye getirilmesine nasıl itiraz edebilirsiniz ki..

Osmanlı padişahlarına sudan sebeplerle saldıran İyi Partilileri böylece görmüş olduk..

Abdülhamid Han’a karşı çıkarken, yabancılara nasıl hizmet ettiklerini görmüş olduk.

Vahideddin’e, “İngiliz gemisi ile Türkiye’yi terketti” diye sataşırlarken, İngiliz gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan çok daha ucuza geçmesi için nasıl çırpındıklarını görmüş olduk..

Bunlar nasıl milliyetçi? Söyler misiniz, bunlar nasıl ülkücü..

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı