BIST 5.527
DOLAR 23,67
EURO 25,58
ALTIN 1.494,02
HABER /  GÜNCEL

Kenan Sofuoğlu Ferrari'sini satışa çıkardı iki günde 1 milyon 850 bin lira zamlandı

Kenan Sofuoğlu Ferrari'sini satışa çıkardı iki günde 1 milyon 850 bin lira zamlandı

Eski AKP milletvekili ve milli sporcu Kenan Sofuoğlu, geçen haftalarda lüks otomobilini 10 milyon 650 bin TL'ye satışa çıkarmıştı. Sofuoğlu son olarak satışa çıkardığı araca 2 gün art arda güncelleme yaparak fiyata 18 zam yaptı.

Abone ol

AK Parti’den önceki dönem Sakarya milletvekili olan milli sporcu Kenan Sofuoğlu, 2021’de satın aldığı Ferrari’sini 24 Mayıs’ta satışa çıkardı.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre yabancı plakalı olan araç için 10 milyon 650 bin TL isteyen Sofuoğlu’nun aracının fiyatını 8 Haziran'da 11 milyon 250 bin TL,  9 Haziran’da ise 12 milyon 500 bin TL yaptı. İki günde lüks otomobilin fiyatı yüzde 18 arttı. 

Sofuoğlu 2021 yılında dünyadaki en hızlı Ferrari olarak bilinen markanın SF90 modelini satın almıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Gözde Akpınar evli mi, boşandı mı? Kızının babası eşi Hüseyin Sezgin'den ayrıldı mı?
Gözde Akpınar evli mi, boşandı mı? Kızının babası eşi Hüseyin Sezgin'den ayrıldı mı?
Türk-İş'ten kritik toplantı öncesi asgari ücret çıkışı! Çok net mesaj: "İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz"
Türk-İş'ten kritik toplantı öncesi asgari ücret çıkışı! Çok net mesaj: "İşimize gelmeyen bir rakam olursa yine gitmeyiz"
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Açık konuşalım, muhalefetten şikayetçi değiliz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Açık konuşalım, muhalefetten şikayetçi değiliz
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Denver Nuggets şampiyon oldu Nikola Jokic ile 2002'den beri bir ilk yaşandı
Denver Nuggets şampiyon oldu Nikola Jokic ile 2002'den beri bir ilk yaşandı
Adana'da 4 buçuk milyon liralık sahte altın vurgunu
Adana'da 4 buçuk milyon liralık sahte altın vurgunu
Gözde Akpınar kim, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi dendi işin aslı başka çıktı!
Gözde Akpınar kim, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi dendi işin aslı başka çıktı!
Enner Valencia 3 yıllık imzayı attı transfer resmen açıklandı
Enner Valencia 3 yıllık imzayı attı transfer resmen açıklandı
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel İstanbul'da gizlice buluştu! Kılıçdaroğlu o atamayı yaptı
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel İstanbul'da gizlice buluştu! Kılıçdaroğlu o atamayı yaptı
Bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için Özgü Özel'i destekleyecek
Bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için Özgü Özel'i destekleyecek